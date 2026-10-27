Galfer a EICMA 2026: le novità sui sistemi frenanti per strada, off-road e racing

Galfer, marchio spagnolo specializzato in sistemi frenanti ad alte prestazioni per le due ruote, si prepara a tornare EICMA, con l’edizione 2026 in programma a Fiera Milano Rho dal 3 all’8 novembre. Dando appuntamento ai visitatori del Salone internazionale allo stand G76, al padiglione 10, Galfer sarà protagonista di diverse attività che, in affiancamento alla presenza delle più recenti novità di prodotto che vanno ad aggiornare la sua variegata gamma, renderanno l’esperienza del brand ancora più coinvolgente.

Una gamma per ogni terreno

Forte di oltre 70 anni di esperienza, Galfer porta a EICMA 2026 soluzioni per i segmenti Road, Custom, Scooter, Off-Road e Racing, proponendo impianti frenanti e componenti ottimizzati per rendere al massimo in ogni specifico terreno o condizione di guida. Tra le novità Galfer per le due ruote stradali ci sono i dischi fissi e flottanti, tra cui gli avanzati Disc Wave e i Floatech Road. Nel mondo Custom, le moto Harley-Davidson, Indian e Victory beneficiano dei fascinosi Disc Wave colorati (disponibili sei finiture) con nucleo in alluminio 7075 T6 anodizzato. Per l’off-road Galfer la nuova gamma Disc Shark progettata per contrastare il surriscaldamento del freno posteriore grazie alla presenza di aperture e alette che dissipano il calore. Per quanto riguarda invece la guida in pista, Galfer propone i dischi Floatech Racing e le pastiglie sinterizzate G1310.

Una stagione da protagonisti

Il 2026 ha portato titoli importanti per Galfer che ha affiancato i protagonisti del motorsport in diverse categorie. Steve Holcombe si è laureato campione del mondo Enduro nella classe E3, conquistando il decimo titolo iridato in carriera, mentre Ricardo Bauer ha vinto l’europeo EMX125 di motocross. Galfer è inoltre presente nelle competizioni MXGP, EnduroGP, WorldSBK, Moto2 e Moto3, al fianco di team di primo piano come Red Bull Ducati Factory MXGP, Fantic Factory Racing, Sherco, Beta, Triumph, MSi Racing e Leopard Racing.

Podcast e autografi con i piloti

La presenza di Galfer a EICMA 2026 si articolerà anche attraverso una serie di eventi speciali, con lo stand del marchio spagnolo che ospiterà le registrazioni di un podcast dedicato al motorsport nei giorni di mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 novembre, con gli ospiti, protagonisti del mondo delle competizioni motoristiche, che racconteranno carriere, aneddoti e retroscena, con un focus sul rapporto con Galfer. I

noltre da giovedì 5 e per tutto il weekend di EICMA, il pubblico avrà l’opportunità di incontrare i piloti Galfer per sessioni di autografi e ricevere gadget. Attesi, tra gli altri, Tony Cairoli, Steve Holcombe, Marco Melandri, Alessandro Lupino, Morgan Lesiardo, Kiara Fontanesi, Isak Gifting e Valentin Debise.

Domande frequenti su Galfer a EICMA 2026

Quando si svolge EICMA 2026?

EICMA 2026 si svolge dal 3 all’8 novembre a Fiera Milano Rho. Galfer sarà presente al Salone internazionale delle due ruote presso il padiglione 10, stand G76.

Quali novità presenta Galfer a EICMA 2026?

Galfer presenta diverse soluzioni per i segmenti Road, Custom, Scooter, Off-Road e Racing. Tra le novità figurano i dischi Disc Wave e Floatech Road, i Disc Wave colorati per le moto Custom, i nuovi Disc Shark per l’off-road e i dischi Floatech Racing con le pastiglie sinterizzate G1310 per la pista.

Quali piloti Galfer saranno presenti a EICMA 2026?

Tra i piloti attesi allo stand Galfer per gli incontri con il pubblico e le sessioni di autografi ci sono Tony Cairoli, Steve Holcombe, Marco Melandri, Alessandro Lupino, Morgan Lesiardo, Kiara Fontanesi, Isak Gifting e Valentin Debise.

Quali eventi organizza Galfer a EICMA 2026?

Galfer ospiterà allo stand G76, nel padiglione 10, le registrazioni di un podcast dedicato al motorsport mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 novembre. Da giovedì 5 novembre e per tutto il weekend sono inoltre previsti incontri con i piloti, sessioni di autografi e distribuzione di gadget.