EICMA 2026 al via oggi a Milano: inaugurazione con Salvini e Fontana

Si apre ufficialmente nella mattinata di oggi, martedì 3 novembre, l’edizione 2026 di EICMA, il Salone internazionale delle due ruote che animerà la città di Milano fino a domenica 8 novembre. Questa mattina, con la prima delle due giornate dedicate a stampa e operatori del settore, si alza dunque il sipario sull’83esima edizione di EICMA, che sarà la più grande di sempre in termini di numeri, superficie occupata e partecipazione attesa, confermando assoluto vetrina di riferimento mondiale per il settore motociclistico.

Alla cerimonia d’inaugurazione di quest’oggi, che si svolgerà alla ore 11, presso la Sala Martini del Centro Congressi Stella Milano di Fiera Milano, partecipa il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che apre di fatto la manifestazione moto più attesa dell’anno che nei prossimi giorni si appresta ad accogliere una gran numero di visitatori da tutto il mondo.

Ci sarà anche l’intervento del ministro Salvini

Oltre al presidente della Lombardia Fontana, alla cerimonia di apertura è prevista una folta rappresentanza istituzionale con gli interventi previsti di: Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Paolo Magri, amministratore delegato EICMA; Pietro Meda, presidente EICMA; Mariano Roman, presidente Confindustria ANCMA; Giovanni Bozzetti, presidente Fondazione Fiera Milano; Matteo Zoppas, presidente ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e Giuseppe Sala, sindaco di Milano.

Domande frequenti su EICMA 2026

Quando si svolge EICMA 2026 a Milano?

EICMA 2026 si svolge dal 3 all’8 novembre presso il quartiere espositivo di Fiera Milano. Le prime due giornate, il 3 e 4 novembre, sono riservate a stampa e operatori del settore, mentre le giornate successive sono dedicate al pubblico.

Dove si svolge EICMA 2026?

L’83ª edizione di EICMA si svolge a Fiera Milano, a Rho, alle porte di Milano. La manifestazione occupa gli spazi espositivi del quartiere fieristico, confermandosi uno degli appuntamenti internazionali più importanti per il settore delle due ruote.

Chi partecipa all’inaugurazione di EICMA 2026?

Alla cerimonia inaugurale, in programma martedì 3 novembre alle ore 11 presso la Sala Martini del Centro Congressi Stella Milano, partecipano il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il vicepremier e ministro Matteo Salvini, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e i principali rappresentanti di EICMA, Confindustria ANCMA, Fondazione Fiera Milano e ICE.

Quali sono le novità di EICMA 2026?

L’edizione 2026 di EICMA si presenta come la più grande di sempre per numeri, superficie espositiva e partecipazione attesa. Il Salone rappresenta una vetrina internazionale per le novità del mercato motociclistico, con la partecipazione dei principali protagonisti dell’industria delle due ruote.