CFMOTO 675SR-R, ad EICMA 2026 la moto di Andrea Majola per il Tourist Trophy 2027

EICMA 2026 fa da palcoscenico internazionale per la presentazione della CFMOTO 675SR-R in livrea Escort Advisor, la moto con cui Andrea Majola, affronterà il Tourist Trophy 2027. L’appuntamento è per giovedì 5 novembre, alle ore 11, per scoprire in anteprima alla manifestazione milanese la speciale CFMOTO 675SR-R che vedrà il road racer spezzino protagonista al prossimo appuntamento all’Isola di Man, in quella che è una delle competizioni motociclistiche più affascinanti e impegnative al mondo.

Un palco d’eccezione

L’unveiling della nuova moto sarà ospitato nello stand di Motosprint, con l’evento di presentazione del progetto sportivo con protagonista il pilota ligure che sarà condotto da Elisa Mazzucchelli, che dialogherà con Majola, vincitore del Junior Manx Grand Prix 2024 e 14° classificato nella categoria Sportbike al TT 2026, e con Gianluca Boccetti, team manager del Boccetti Racing Team e referente del progetto tecnico.

Una nuova sfida sull’Isola di Man

Per il pilota di La Spezia il Tourist Trophy rappresenta molto più di una competizione, per un impegno che richiede preparazione, esperienza e determinazione, oltre a un lavoro tecnico di altissimo livello. Quella del 2027 sarà la settima partecipazione di Majola alla road race più estrema del mondo, dove farà affidamento su una moto “tarata” per questo appuntamento, grazie al lavoro del Boccetti Racing Team, impegnato a trasformare la CFMOTO 675SR-R in un mezzo da competizione adatto alle esigenze dell’Isola di Man.

Escort Advisor ancora al fianco di Majola

A sostenere la prossima avventura sportiva del pilota spezzino ci sarà ancora una volta Escort Advisor, attraverso Sponsorizza Passioni, il progetto, con cui il sito di recensioni affianca dal 2021 atleti e realtà sportive accomunati da talento, determinazione e voglia di spingersi oltre i propri limiti, ha già supportato oltre 60 sportivi in diverse discipline, dal motorsport al calcio, dal padel alla boxe.

Domande frequenti su CFMOTO e Andrea Majola al Tourist Trophy 2027

Quale moto utilizzerà Andrea Majola al Tourist Trophy 2027?

Andrea Majola affronterà il Tourist Trophy 2027 in sella alla CFMOTO 675SR-R, presentata in anteprima a EICMA 2026 con una speciale livrea Escort Advisor. La moto sarà preparata tecnicamente dal Boccetti Racing Team per affrontare le caratteristiche impegnative del circuito dell’Isola di Man.

Quando sarà presentata la CFMOTO 675SR-R di Andrea Majola?

La presentazione ufficiale è in programma giovedì 5 novembre 2026 alle ore 11, durante EICMA 2026 a Milano. L’unveiling si svolgerà presso lo stand di Motosprint, alla presenza del pilota Andrea Majola e di Gianluca Boccetti, team manager del Boccetti Racing Team.

Chi è Andrea Majola, il pilota che correrà al Tourist Trophy 2027?

Andrea Majola è un road racer ligure originario di La Spezia. Vincitore del Junior Manx Grand Prix 2024 e 14° nella categoria Sportbike al Tourist Trophy 2026, nel 2027 affronterà la sua settima partecipazione alla celebre competizione motociclistica dell’Isola di Man.

Chi sponsorizza Andrea Majola al Tourist Trophy 2027?

Anche per la stagione 2027 Andrea Majola potrà contare sul sostegno di Escort Advisor, attraverso il progetto Sponsorizza Passioni. L’iniziativa supporta dal 2021 atleti e realtà sportive, accompagnandoli in percorsi agonistici caratterizzati da impegno, talento e ambizione.