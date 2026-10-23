BMW M 1000 RR 2027: arriva il nuovo telaio M Motorsport

La BMW M 1000 RR porta in strada l’esperienza sviluppata dalla Casa bavarese nel mondo delle competizioni e lo fa adottando di serie, a partire dal model year 2027, la terza generazione del telaio M Motorsport. Si tratta di una novità tecnica rilevante per la supersportiva di BMW Motorrad che beneficia così nella guida di tutti i giorni del know-how che il marchio dell’Elica ha messo a punto nelle corse in pista.

Telaio più leggero e più “intelligente”

Il trasferimento della tecnologia racing alla produzione di serie, che si traduce dunque in un vantaggio concreti per i clienti, si concretizza con l’adozione da parte della BMW M 1000 RR del nuovo telaio in alluminio che pesa circa 1,3 kg in meno rispetto a quello precedente, garantendo dunque maggiore leggerezza, principalmente grazie a una riduzione fino al 30% degli spessori delle pareti del telaio, intervento che oltre a contenere il peso ha consentito ai tecnici di calibrare con ancora maggior precisione rigidezza e flessibilità.

Il nuovo telaio M Motorsport consente alla BMW M 1000 RR di sfruttare la maggiore capacità di flettersi, cedendo lateralmente in misura prestabilita in fase di piega, contribuendo così al lavoro delle sospensioni nell’assorbire le asperità dell’asfalto. Un comportamento che, spiegano i tecnici BMW, assicura un contatto più costante degli pneumatici con l’asfalto, oltre ad una maggiore uniformità della loro usura, con una risposta più lineare e precisa. In senso longitudinale, invece, la rigidezza resta elevata, per garantire frenate e accelerazioni prevedibili anche sotto carichi estremi.

Sven Blusch, Responsabile di BMW Motorrad Motorsport, afferma: “Il nuovo telaio M Motorsport coniuga una costruzione improntata alla massima leggerezza con caratteristiche di rigidezza e flessibilità calibrate con precisione. È questa la base per un comportamento preciso della ciclistica e la massima aderenza. Dalla progettazione digitale e dai test fino alla produzione in serie, le competenze delle nostre sedi di Monaco, Landshut e Berlino si integrano senza soluzione di continuità. Ne beneficiano tanto i nostri team ufficiali quanto i team clienti BMW Motorrad impegnati nelle competizioni in tutto il mondo”.

Una filiera integrata

Dietro il nuovo telaio M Motorsport c’è una catena produttiva integrata, che coinvolge tre centri di sviluppo e produzione di BMW Motorrad: Monaco, Landshut e Berlino. A Monaco di Baviera avviene la progettazione digitale di geometrie e spessori, seguita da validazione con simulazioni, prove al banco e test su strada. Si passa poi nell’impianto di Landshut dove avvengono la fusione a bassa pressione (tecnica che riduce turbolenze e inclusioni d’aria) dei quattro componenti in alluminio, ovvero canotto di sterzo, due sezioni laterali e sezione posteriore), con anime in sabbia di quarzo e i successivi controlli a raggi X. Il completamento produttivo del telaio avviene nello stabilimento di Berlino, con saldatura TIG, verniciatura per cataforesi, fresatura finale e misurazione a coordinate prima dell’assemblaggio.

Cosa cambia per chi guida

Grazie al nuovo telaio M Motorsport, chi si mette in sella alla BMW M 1000 RR beneficia di vantaggi concreti tra cui più agilità nei cambi di direzione, maggiore precisione in inserimento di curva, reazioni più leggibili e più controllo nelle situazioni più impegnative, soprattutto in pista. La tecnologia del telaio di nuova generazione, già collaudata dai team ufficiali e dai team clienti nei campionati di tutto il mondo, offre dunque alla M 1000 RR una base ancora più solida e affinata per adattarsi a circuiti e condizioni molto diversi, esaltando ulteriormente doti e prestazioni da supersportiva.

Domande frequenti su BMW M 1000 RR 2027

Cosa cambia sulla BMW M 1000 RR 2027?

La principale novità della BMW M 1000 RR model year 2027 è l’introduzione di serie del telaio M Motorsport di terza generazione, progettato per migliorare leggerezza, precisione di guida e aderenza, trasferendo su strada le tecnologie sviluppate nelle competizioni.

Quanto pesa in meno il nuovo telaio della BMW M 1000 RR?

Il nuovo telaio in alluminio della BMW M 1000 RR pesa circa 1,3 kg in meno rispetto alla versione precedente. La riduzione è stata ottenuta intervenendo sugli spessori delle pareti, ottimizzando il rapporto tra peso, rigidezza e flessibilità della struttura.

Quali vantaggi offre il nuovo telaio M Motorsport alla guida?

Il nuovo telaio favorisce cambi di direzione più agili, maggiore precisione nell’inserimento in curva e reazioni più progressive e prevedibili. La flessibilità laterale calibrata contribuisce inoltre a mantenere un contatto più costante degli pneumatici con l’asfalto, mentre l’elevata rigidezza longitudinale supporta frenate e accelerazioni.

Dove viene progettato e prodotto il telaio della BMW M 1000 RR?

La produzione coinvolge tre sedi BMW Motorrad in Germania. A Monaco di Baviera vengono sviluppate e validate le geometrie, a Landshut si realizzano i componenti in alluminio tramite fusione a bassa pressione e a Berlino vengono completate le lavorazioni, le saldature e i controlli finali prima dell’assemblaggio.