Nel panorama dei marchi motociclistici emergenti che arrivano da Oriente e guardando con interesse all’Europa, e di conseguenza all’Italia, c’è ARIIC, brand di scooter del produttore cinese Jinlang Technology, che ha partecipato all’edizione 2026 di EICMA, esponendo a Milano diversi modelli.

Specialista di lungo corso nella produzione di motori per scooter

Fondata nel 2015 e con sede a Taizhou, ARIIC beneficia di quasi 30 anni di esperienza motoristica della Casa madre, che è tra i principali fornitori mondiali di motori per scooter e riconosciuto produttore specializzato nel comparto tecnologico cinese. Con un forza lavoro di 500 persone impiegate, Jinlang produce 200.000 veicoli all’anno, affiancandogli una capacità annua produttivi di 700.000 motori.

I modelli di ARIIC

Facendo leva su un approccio che mette la sicurezza come priorità assoluta, ARIIC ha presentato ad EICMA 2026 un gamma completa di scooter con cilindrate comprese tra 108 cc e 369 cc. La proposta si compone con il modello di punta 318GT, il nuovo top di gamma 318GT-S, l’adventure Gobi 250, il versatile Touch 250 per gli spostamenti quotidiani in città, il robusto 250GT da turismo e lo scooter retrò Gemma 108 dal design realizzato in Italia.

Le novità tecniche

A questi si sono affiancati diversi nuovi modelli, mostrati in anteprima a Milano, il cui lancio è previsto prossimante. Spazio anche alle novità tecniche del marchio cinese, tra le piattaforme motore J350 e J400 sviluppate internamente da ARIIC, l’ABS a doppio canale Bosch abbinato al controllo di trazione di serie su tutta la gamma e la centralina smart di quinta generazione T-BOX con doppia telecamera anteriore e posteriore.

Mentre prosegue l’espansione nei segmenti di cilindrata superiori e nella produzione di motori elettrici, l’azienda cinese è attiva nella ricerca di partner di distribuzione in tutto il mondo per portare avanti la strategia di internazionalizzazione.

Chi è ARIIC e chi produce i suoi scooter?

ARIIC è un marchio motociclistico cinese fondato nel 2015 e appartenente a Jinlang Technology, azienda con sede a Taizhou e quasi 30 anni di esperienza nella produzione di motori e veicoli a due ruote. Il gruppo produce circa 200.000 veicoli e 700.000 motori all’anno.

Quali scooter ARIIC sono stati presentati a EICMA 2026?

La gamma esposta a EICMA 2026 comprende diversi modelli con cilindrate da 108 a 369 cc: 318GT, 318GT-S, Gobi 250, Touch 250, 250GT e Gemma 108. Quest’ultimo si distingue per il design retrò realizzato in Italia.

Quali tecnologie di sicurezza adottano gli scooter ARIIC?

La gamma ARIIC punta sulla sicurezza attraverso ABS Bosch a doppio canale e controllo di trazione di serie. Tra le altre dotazioni tecnologiche figura la centralina smart T-BOX di quinta generazione, abbinata a una doppia telecamera anteriore e posteriore.

ARIIC arriverà sul mercato italiano ed europeo?

ARIIC sta lavorando alla propria strategia di internazionalizzazione e guarda con interesse ai mercati europei, Italia compresa. L’azienda è attualmente alla ricerca di partner di distribuzione a livello internazionale per ampliare la presenza del marchio. L’espansione comprende anche lo sviluppo di scooter di cilindrata superiore e di motorizzazioni elettriche.