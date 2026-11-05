Aprilia SXR 125, debutto a EICMA 2026: caratteristiche e dotazione del nuovo scooter

L’offensiva di Aprilia nel segmento scooter si arricchisce di un nuovo modello, SXR 125, che porta nel segmento superiore, quello dei 125, la formula SXR, già apprezzato in Europa nella versione 50 cc. Svelato in anteprima a EICMA 2026, il Salone internazionale delle due ruote in programma in questi giorni, e fino a domenica 8 novembre, a Fiera Milano Rho, il nuovo Aprilia SXR 125 si prefigge il chiaro intento di offrire dotazione e comfort da scooter di categoria superiore a costi contenuti e con una guida alla portata di tutti.

Tecnologia di livello superiore

Lo scooter Aprilia SXR 125 è dotato di una moderna strumentazione con schermo TFT a colori da 5 pollici, elemento inedito tra i piccoli GT. Attraverso il display ed il sistema opzionale Aprilia MIA è possibile beneficiare di una completa connettività, collegando lo smartphone via Bluetooth, potendo così gestire telefonate, musica e navigazione a pittogrammi. Sullo scooter spiccano anche i nuovi blocchetti elettrici al manubrio, tramite i quali è possibile comandare anche il menu della strumentazione.

Motore monocilindrico e cerchi sportivi da 14 pollici

A muovere l’Aprilia SXR 125 è un motore monocilindrico 4 tempi da 125 cc raffreddato ad aria, che eroga 7,8 kW a 7.400 giri/min, adatto ai continui stop e ripartenze nel traffico cittadino e parco nei consumi. Il telaio monoculla in tubi d’acciaio e lamiera stampata garantisce maneggevolezza e stabilità, aiutato dai nuovi grandi cerchi sportivi da 14 pollici con pneumatici 120/70. All’anteriore del nuovo scooter troviamo un impianto frenante con disco da 220 mm con pinza a doppio pistoncino, mentre dietro un freno a tamburo da 140 mm, con frenata combinata CBS.

Design grintoso e praticità

Lo stile estetico è quello Aprilia, con il nuovo SXR 125 caratterizzato da scudo ampio e doppio faro LED separato da un terzo elemento, richiamo al triplo faro delle sportive di Noale. Lo scooter ha il manubrio rialzato e parabrezza a protezione del pilota, mentre la sella, lunga 850 mm e alta 804 mm, assicura comodità anche in due e facilita le manovre da fermo. Il vano sottosella da 20 litri, con luce di cortesia, accoglie al suo interno un casco jet. Completano il quadro pedana piatta, gancio portaborse nel retroscudo, portapacchi al cui interno c’è anche una presa USB.

Tre colori e tanti accessori

Il nuovo Aprilia SXR 125 è disponibile in tre colorazioni lucide, Glossy White, Silver e Black, mentre la versione S si propone in tinta Glossy Red con plastiche e cerchi neri. Per il suo nuovo scooter Aprilia propone anche un ricco catalogo di accessori dedicati, nel quale troviamo tra gli altri: bauletto da 32 litri, parabrezza maggiorato, tappetino antiscivolo, cavalletto laterale, telo coprigambe con antifurto, coprisella impermeabile e connettività con sistema MIA.

Domande frequenti su Aprilia SXR 125

Quando è stato presentato il nuovo Aprilia SXR 125?

Il nuovo Aprilia SXR 125 è stato presentato in anteprima a EICMA 2026. Il modello amplia la famiglia SXR, già conosciuta sul mercato europeo con la versione 50 cc, portando la formula del piccolo GT nel segmento degli scooter 125.

Quali sono le caratteristiche tecniche del nuovo Aprilia SXR 125?

L’Aprilia SXR 125 monta un motore monocilindrico 4 tempi da 125 cc, raffreddato ad aria, capace di sviluppare 7,8 kW a 7.400 giri/min. È dotato di telaio monoculla in acciaio, cerchi da 14 pollici, freno a disco anteriore da 220 mm e frenata combinata CBS.

Quali tecnologie offre l’Aprilia SXR 125?

Tra le principali dotazioni spicca la strumentazione TFT a colori da 5 pollici, una soluzione particolarmente interessante per la categoria. Attraverso il sistema opzionale Aprilia MIA è possibile collegare lo smartphone via Bluetooth e gestire telefonate, musica e navigazione tramite pittogrammi.

Quanto è capiente il vano sottosella dell’Aprilia SXR 125?

Il vano sottosella del nuovo Aprilia SXR 125 ha una capacità di 20 litri e dispone di una luce di cortesia. Può ospitare un casco jet. Tra le altre soluzioni dedicate alla praticità troviamo la pedana piatta, il gancio portaborse e una presa USB integrata nel portapacchi.