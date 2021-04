Honda e Renato Zocchi insieme anche nelle manifestazioni adventouring del 2021 [FOTO]

Renato Zocchi prenderà parte a nuove avventure di nuovo in sella a una Honda CB500X.

La nuova stagione adventouring

L’esperto pilota di raid disputerà con la bicilindrica crossover, guidabile anche da chi possiede la patente A2, le quattro tappe dell’Alps Tourist Trophy. Una manifestazione dove ha già brillato nella passata edizione International, percorrendo tratti stradali e fuoristrada in alcune tra le più belle regioni d’Italia. La manifestazione è partita in Romagna lo scorso fine settimana, tra i giorni 9 e 11 aprile, quindi sarà disputato un nuovo appuntamento in Umbria e successivamente lungo il confine tra Italia e Francia, per poi approdare in Sicilia.

Si possono seguire i progressi di Renato Zocchi tramite i profili social del pilota e lo stesso Zocchi ha sottolineato con entusiasmo il supporto di Honda Motor Europe Ltd. Italia con l’impiego di una Honda CB500X preparata anche per impegnative sfide in fuoristrada, con la collaborazione di SC-Project, Bridgestone Europe, Umbria Kinetics per l’Air Tender, Andreani per Öhlins, Bartubeless e l’assistenza ufficiale Honda del concessionario Moto Macchion. Parlando di abbigliamento e sicurezza, citati anche i brand Arai e OJ.

Nella stagione, a fine giugno, è prevista anche l’impegnativa Gibraltar Race dopo l’annullamento dello scorso anno. La partenza è prevista in Estonia, da Tallinn, per poi raggiungere la città di Salonicco in Grecia. Renato Zocchi si presenterà nell’occasione come campione in carica, considerando il trionfo nel 2019 in classe 2, conseguito in sella a un esemplare di Honda X-ADV.

Foto: Honda Motor Europe Ltd. Italia