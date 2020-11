Aprilia RS 660: la nuova sportiva è moto ufficiale dell’evento Milan Games Week-X

MGW-X, la decima edizione di Milan Games Week dedicata a videogiochi, esport e cultura geek, è all digital in diretta su Twitch. Aprilia risulta partner e la nuova RS 660 moto ufficiale della manifestazione.

La moto

Aprilia RS 660 presenta un design sportivo e aerodinamico, rivestito anche con un peculiare Acid Gold. Un esemplare animato da un cuore bicilindrico che trasmette 100 cavalli da considerare a fronte di un peso di 183 kg. Variegata la panoramica di contenuti tecnologici.

Figura come moto ufficiale dell’evento MGW-X e tra i protagonisti dell’Opening Night del 26 novembre, una serata di gala virtuale e inaugurale, anche il campione Max Biaggi.

L’evento

Aprilia è un marchio già impegnato nel mondo degli esports, valutando l’area del gaming come strategica per i propri piani di comunicazione. Il programma della collaborazione prevede corse mozzafiato a MotoGP 20 con l’Aprilia Racing Esports Team, in diretta sul canale Twitch Games di MGW-X nella giornata di sabato 28 dalle 12:40. Partecipa il sei volte iridato Max Biaggi che commenta insieme a Bryan, presentatore di MGW-X, quando fatto dai rider sulle piste virtuali, ma si cita anche il coinvolgimento delle ragazze di Imacrew tra i cordoli delle piste di Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch in una sfida tutta al femminile. Segnalata anche la presenza di Tommaso Marcon, pilota e tester di Aprilia.

L’edizione “X” di Milan Games Week è un’edizione “Xtensive”. Uno show digitale visibile in streaming su Twitch, come accennato, con diversi contenuti su 6 canali divisi per tematiche. Intervengono anche presentatori d’eccezione per gestire i tempi di un palinsesto multiforme, considerando anche i canali social e il sito di Milan Games Week.

MGW-X risulta dunque una piattaforma di entertainment multi-channel per esperienze rivolte a un ampio target di appassionati.

Foto: Aprilia / Milan Games Week