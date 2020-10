Suzuki GSX-R1000R Anniversary: una grintosa versione celebrativa [FOTO]

La Suzuki GSX-R1000R Anniversary è una speciale versione per ricordare il 100° anniversario della casa giapponese, riconoscibile dalla livrea che rimanda alle GSX-RR del Team Ecstar impegnate nel Campionato del Mondo della MotoGP 2020 con richiami retrò. In Italia sono previsti solo 30 esemplari di GSXR-1000R Anniversary, disponibili come segnalato partendo da ottobre.

Il modello

Caratterizzanti sulle sovrastrutture le tinte blu e argento ardesia, seguendo una combinazione classica e rievocando le tonalità delle prime Suzuki da competizione degli anni 60.

La moto include una forcella Showa BFF, una piastra superiore alleggerita e l’adozione di un’asola nel telaio che consente di variare la posizione del pivot per una funzionale messa a punto dell’assetto, seguendo i regolamenti sportivi internazionali.

Si indicano anche un freno anteriore con tubazioni in treccia metallica e un pacchetto completo di innovativi dispositivi elettronici, elencando: quickshifter bidirezionale con auto-blipper, controllo elettronico della trazione regolabile su 10 livelli, ABS con funzione cornering e launch control.

Come pneumatici di primo equipaggiamento si segnalano i Bridgestone Battlax Racing Street RS11, pensati per sostenere il rendimento nel misto e prestazioni elevate.

La GSX-R1000R Anniversary, assieme alla peculiare colorazione, presenta anche un terminale di scarico Akrapovič in carbonio, omologato per l’utilizzo stradale.

In evidenza anche l’adozione di un sistema di fasatura variabile delle valvole SR-VVT (Suzuki Racing-Variable Valve Timing) affinato nei Gran Premi per accrescere potenza e coppia massime, raggiungendo valori di 202 cavalli e 118 Nm. Considerando il citato terminale di scarico Akrapovič in carbonio, il peso complessivo risulta ridotto di 1,3 kg con un aumento della potenza di 2,8 cavalli, riprendendo i dati dichiarati con riferimento alla scheda tecnica Akrapovič.

Proposta

Previsti 30 esemplari di GSX-R1000R Anniversary a un costo indicato di 19.790 euro f.c.

Foto: Suzuki