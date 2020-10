Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance 2020: 117 Racing Team svetta nella classifica finale [FOTO]

Ultima tappa del Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance 2020 sul tracciato di Misano. Tre team a pari punti e trionfo in graduatoria per gli alfieri del 117 Racing Team, grazie a un secondo posto che gli ha permesso di svettare a quota 82 punti.

L’ultimo capito della stagione 2020

Un risultato conquistato sotto la pioggia senza gravi errori, considerando anche l’intensa sfida in sella a Moto Guzzi V7 III con Kit Racing GCorse e gomme Pirelli Phantom SportsComp RS e ben tre formazioni in lizza per il titolo: 117 Racing Team appunto, Stylecar Racing Team e Garage 71.

Purtroppo per gli altri due contendenti hanno pesato una scivolata e una caduta. La prima dopo soli dieci minuti di gara che ha messo fuori gioco il team Garage 71 e la seconda che ha compromesso le possibilità di successo del Stylecar Racing Team a metà corsa, con uno alfiere della formazione tallonato proprio da un rappresentante del 117 Racing Team. Alla fine solo un nono posto per Stylecar Racing Team, giunto secondo in classifica generale con 73 punti.

Pur potendo gestire con maggior calma il confronto, non è stata comunque semplice la corsa per i trionfatori del Trofeo, cedendo il comando proprio nelle finali conclusive all’arrembante Guaracing Factory Team, poi saldamento al comando dopo l’ultimo cambio pilota. È anche la prima vittoria nel Trofeo per questa formazione, che diventa il quinto team ad aver trionfato in altrettante gare disputate in stagione.

Alle spalle di Guaracing Factory Team e 117 Racing Team si è classificato nell’occasione l’equipaggio del Circuito Internazionale d’Abruzzo, grazie alle interessanti prestazioni espresse e confermate dal giro veloce in gara su asfalto bagnato in 2’16”106, come segnalato.

Foto: Moto Guzzi