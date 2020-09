BMW Motorrad Days: diretti verso Berlino nel 2021

Da Garmisch-Partenkirchen a Berlino. Dopo 18 edizioni nella località bavarese, il prossimo evento BMW Motorrad Days è atteso presso la capitale tedesca.

Informazioni

Il Dr. Markus Schramm, Head of BMW Motorrad, ha ricordato il successo ottenuto dalle passate edizioni in terra bavarese. Un evento che ha coinvolto migliaia di appassionati e Berlino rappresenta una buona piazza per l’evento del 2021. Una manifestazione con una nutrita presenza di appassionati, provenienti da diverse parti del mondo.

Berlino, oltre ad essere una realtà culturale con una dimensione internazionale, rappresenta un luogo interessante parlando di mobilità futura ed elettrica che spazia anche al di là dell’area urbana.

Da oltre 50 anni la capitale tedesca è anche sede di produzione di esemplari siglati BMW Motorrad, come ad esempio la recente custom cruiser R 18.

Lo scorso luglio (tra i giorni 3 e 5) era in programma l’evento del 2020, poi annullato data l’evoluzione dell’emergenza sanitaria e considerando le misure di contenimento della diffusione.

Nel 2019 a Garmisch-Partenkirchen, ai piedi della Zugspitze, vi avevano preso parte oltre 40.000 appassionati da diverse parti del mondo. In quella occasione, assieme alla presenza di esemplari BMW Motorrad come la Concept R 18 e l’avveniristica Vision DC, era stata introdotta anche un’interessante BMW R nineT /5.

Foto di repertorio: BMW Motorrad