KTM: programma di attività di supporto agli organizzatori della Sei Giorni 2021 in Italia [FOTO]

KTM segnala un programma di attività di supporto agli organizzatori italiani della Sei Giorni Internazionale di Enduro FIM 2021. Un evento già programmato nel 2020 in Lombardia e Piemonte con sede logistica a Rivanazzano Terme e rinviato a causa dell’emergenza sanitaria.

Informazioni

Six Days risulta la competizione motociclistica di fuoristrada FIM più antica e prestigiosa a livello internazionale. Enduro e fuoristrada fanno parte della tradizione di KTM. Un marchio che è legato a questo evento e il prossimo anno in Italia si darà forma alla 95esima edizione. La manifestazione FIM International Six Days Enduro, nelle regioni Lombardia e Piemonte, è prevista dal 30 agosto al 4 settembre 2021.

La gamma 2021 di KTM EXC Six Days citata in un precedente articolo, così come la dotazione tecnica abbinata, sembrano rimarcare proprio il legame del brand austriaco con questa storica competizione. Esemplari dotati di un pacchetto prestante che, senza ulteriori interventi, sono pensati per affrontare questo tipo di sfide, oltre a sfoggiare una livrea che richiama il tricolore italiano.

In seguito al lancio della nuova gamma enduro 2021 e dei modelli enduro EXC Six Days a giugno è stato intavolato un dialogo costruttivo con il comitato dei Motoclub organizzatori, segnalando la volontà di sostenerli attivamente per essere pronti in vista dell’edizione 2021, come emerso.

Foto: KTM