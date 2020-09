Trofeo Enduro KTM 2020: seconda prova nelle Marche il 20 settembre

Il secondo confronto del Trofeo Enduro KTM 2020 è prospettato a Villagrande di Montecopiolo (PU), in programma il 20 settembre tra le atmosfere dell’Appennino marchigiano.

L’appuntamento

Le iscrizioni risultano aperte. Il giro di gara, lungo circa 50 km, comprende due prove speciali. Si tratta di un Cross Test su un pratone da effettuare a fine giro e un Enduro Test di quasi sei chilometri, presente dopo circa otto km di trasferimento. Le speciali figurano in prossimità del paddock, con accessi e uscite nel raggio di circa un chilometro.

Confermati il Challenge “Nanni Tamiatto” Motorex per i piloti che effettueranno due giri di gara, un Contest Airoh e il Fast Alpinestars per coloro che sigleranno i migliori riferimenti nel Cross Test. Indicati anche service WP by Max Team e Pirelli con il Team RIGA Gomme.

Le procedure preliminari e le verifiche risultano possibili sino alle ore 18.00 di sabato 19 settembre. Segnalata la presenza del pluricampione del mondo Giovanni Sala per vigilare sullo svolgimento della competizione.

Sottolineate le restrizioni e le disposizioni di contrasto alla diffusione del virus anche nell’occasione, con l’utilizzo di mascherine, il rispetto delle distanze di sicurezza e una generale prudenza. Si rimarca anche il ritiro del Pass per le zone di gara condizionato alla consegna dell’autocertificazione e la comunicazione attiva sul sito del Trofeo.

La preparazione della gara è gestita dal Moto Club Acerboli, già protagonista nel 2016 nella gara di Pennabilli, come ricordato. Il comune montano di Villagrande figura a circa 1.000 metri di quota e a una cinquantina di chilometri da Riccione e Rimini.

Foto: KTM