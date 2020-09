Honda: Renato Zocchi su CB500X nelle nuove sfide adventouring del 2020 [FOTO]

Nuovi impegni per Renato Zocchi in manifestazioni adventouring di livello internazionale, stavolta in sella a una Honda CB500X. Un esemplare preparato per l’occasione.

La collaborazione tra Honda Motor Europe e Renato Zocchi prosegue dal 2017. Dopo i raid in sella a CRF 250 Rally, gli impegni nel 2018 e il successo nella classe 2 alla Gibraltarrace nel 2019 su una Honda X-ADV allestita per competere in fuoristrada, si prospettano nuove sfide da affrontare sulla crossover bicilindrica CB500X. A proposito del modello, di recente sono state segnalate delle novità che riguardano questo e altri esemplari del marchio con unità da 500 cc.

Lo stesso Zocchi e i partner tecnici si sono interessati alla trasformazione del modello in vista degli impegni.

Secondo le indicazioni, l’esemplare è stato definito tenendo presenti anche i consigli del progettista giapponese Kenji Morita. Interventi funzionali per migliorarne il comportamento in fuoristrada, scongiurando complessità non allineate all’indole del modello. Le varie modifiche sono state effettuate nell’officina Honda di Moto Macchion, a Legnano, con il coordinamento del tecnico Stefano Lucenti.

Verniciatura e grafica risultano curate dal reparto operativo degli eventi di Honda ad Atessa, in Abruzzo. Propulsore e telaio dell’esemplare affidato da Honda Motor Europe sono di serie, con scarico completo SC-Project ad alto rendimento. Anche la forcella è di serie con molle e pompanti Andreani Group, quindi l’ammortizzatore è Ohlins, più lungo di 1 cm e con le diverse regolazioni esterne. Figurano un parafango anteriore alto in carbonio, realizzato da SC-Project, quindi un paramotore in alluminio sviluppato in modo artigianale e dedicato. Infine pneumatici Bridgestone Battlax Adventurecross AX41 presenti su cerchi tubeless a raggi Bartubless.

Zocchi e la CB500X “Rally” saranno impegnati nell’Hard Alpi Tour, quindi nell’Alps Tourist Trophy International e nello Swank Rally di Sardegna come team Adventure Riding, secondo le indicazioni.

Foto: Honda Motor Europe Ltd. Italia