Yamaha Ténéré 700: la passione per l’avventura nei corsi di guida e tour dei partner Yamaha

Diverse opportunità consentono di apprendere tecniche e conoscere ad esempio la nuova Yamaha Ténéré 700, considerando i partner del marchio. Corsi dedicati e tour specifici tra panorami interessanti.

I partner

Realtà come Blu Bike Camp, Di Traverso Adventouring e Tom42 Rally School sono focalizzati sulle esperienze di viaggio e sul piacere in guida, in sella alla citata Ténéré 700 o su altri esemplari Yamaha proposti nelle riding school.

Blu Bike Camp propone corsi di guida e giri-avventura nell’Alta Val Tidone. Ideato da Daniele Madrigali, è rivolto ai possessori di maxi-enduro fornendo nozioni legate alla tecnica di guida utili anche in fuoristrada. I corsi sono sviluppati su diversi livelli con esercizi studiati anche per i neofiti. Disponibili esemplari di Ténéré 700 e Super Ténéré 1200, come segnalato

Dall’operato della “Di Traverso School” di Marco Belli ha preso forma “Di Traverso Adventouring”, un “outdooring tour” per appassionati di esplorazione all’aria aperta tra le sensazioni dei riding più impegnativi. Presente un istruttore per conoscere le tecniche di guida fuori strada e guidare in sicurezza oltre a un “ispiratore”, un avventuriero che ha già percorso centinaia di chilometri che condivide con i presenti aneddoti per affrontare al meglio viaggi di questo tipo.

Disponibili anche qui Ténéré 700 e Super Ténéré 1200.

Fa parte dal 2020 anche la Tom42 Rally School di Toni Merendino, mettendo a disposizione degli interessati le rispettive conoscenze per ottenere forti emozioni.

In cattedra il campione Alessandro Botturi, che guiderà i presenti in un percorso didattico che prevede una parte teorica, dal corso di navigazione del road book al GPS, alle tecniche di guida, culminando con la pratica per affrontare i ride in Sardegna e Tunisia.

Disponibili Ténéré 700 e Super Ténéré 1200.

La nuova Ténéré 700

Un esemplare premiato e riconoscibile dallo stile distintivo, con un frontale sollevato e un’impostazione studiata per l’esplorazione. Si indica anche una funzionale mobilità in sella.

Si segnala un telaio in acciaio a doppia culla e un’abbinata ciclistica, pensata per viaggiare su più percorsi. Il propulsore è bicilindrico frontemarcia CP2 a quattro tempi di 689 cc, con fasatura a 270° e raffreddato ad acqua. Si segnala una potenza di 73 cavalli (54 kW) a 9.000 giri/minuto e una coppia di 68 Nm a 6.500 giri/minuto, riprendendo le informazioni. Introdotta recentemente anche una Yamaha Ténéré 700 Rally Edition.

Foto: Yamaha Motor