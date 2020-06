Suzuki V-Strom Tour 2020: nuovi appuntamenti in Piemonte e Veneto nel fine settimana [FOTO]

Nei giorni 27 e 28 giugno 2020 si prospettano altre tappe del Suzuki V-Strom Tour 2020. Nuove possibilità in Piemonte e Veneto per testare la Sport Enduro Tourer V-Strom 1050 XT.

Come partecipare

Per prendere parte agli eventi è necessario iscriversi, collegandosi al sito www.suzukitour.it, quindi registrarsi online e scegliere data e luogo del test ride. In base all’appuntamento, il portale propone l’indirizzo del luogo di partenza, verificando la disponibilità di una mezzo nelle fasce orarie predisposte: indicativamente nella mattinata dalle ore 10:00 alle 13:00 e nel pomeriggio dalle 14:00 alle 19:00. Non è possibile portare un passeggero in sella ed è necessario utilizzare casco e abbigliamento tecnico di proprietà.

Potrebbero esserci variazioni o cancellazioni in base alle condizioni meteo o per altre motivazioni, come segnalato ancora.

Test in sicurezza

Nel corso dei turni è possibile testare la Suzuki V-Strom 1050 XT su strade aperte alla circolazione seguendo un apripista Suzuki, nell’arco di circa mezz’ora. Prova che è preceduta da un briefing di una decina di minuti dedicata agli aspetti tecnici del modello.

La sicurezza è prioritaria in tutte le fasi dell’evento, tenendo presenti le disposizioni, il mantenimento delle distanze, l’adozione di dispositivi di protezione e la disponibilità di un liquido disinfettante per le mani, come segnalato. I mezzi sono puliti e igienizzati dopo ogni test, così come è prestata attenzione agli arredi e alla dotazione impiegata. Ci si accerta anche che chiunque partecipi non abbia febbre o accusi sintomi, limitando anche i contatti tra le diverse fasce orarie.

La nuova Suzuki V-Strom 1050 XT

Un esemplare dotato di un design caratterizzante e aspetti peculiari, considerando un telaio a doppia trave in alluminio, sospensioni regolabili e un motore Euro 5 che trasmette poco più di 107 cavalli. In evidenza anche la dotazione del modello protagonista, tenendo presenti fari e le frecce a LED, paramani, tubi paramotore e paracarter di alluminio, portapacchi e cavalletto centrale.

Funzionale poi la parte tecnologica, come il Suzuki Drive Mode Selector e i sistemi associati al Suzuki Intelligent Ride System, oltre a una piattaforma inerziale Bosch di ultima generazione.

Prossime tappe

Riprendendo le indicazioni: sabato 27 giugno 2020, una struttura è presente presso ABC Moto al km 7 della Strada Statale 593, ad Alice Castello, in provincia di Vercelli; mentre una seconda da Miazzon Moto, in via Nonis 26 a Marostica, in provincia di Vicenza. Domenica 28 giugno sono previsti invece degli appuntamenti presso Torino Moto, in via XXV aprile 128 a Nichelino, in provincia di Torino e da Motopoint Racing, in via Giorgione 17/19 a San Donà di Piave, in provincia di Venezia.

Foto: Suzuki