Vespa Primavera Sean Wotherspoon: colori e stile nei concessionari [FOTO]

La ricercata Vespa Primavera Sean Wotherspoon è introdotta negli show room italiani. Un’edizione colorata, speciale e limitata, realizzata dalla collaborazione tra Vespa e un talentuoso artista della moda statunitense.

Le caratteristiche

La distintiva livrea è collegata a una passione per i colori e per il design a cavallo tra anni ’80 e ’90. Si notano le tonalità di giallo, rosso, verde acqua e verde scuro, oltre agli inserti bianchi come la “cravatta” sullo scudo, i profili sulla scocca e i cerchi con logo Vespa. Caratterizzanti anche le finiture cromate per la cornice del faro, il portapacchi e il maniglione del passeggero, assieme ai particolari neri come manopole e copertura del silenziatore.

Interessante anche l’intreccio di materiali tipo metallo, plastica, gomma e velluto. Seguendo la tradizione legata al marchio Vespa, la scocca è in acciaio con pedana poggiapiedi realizzata in materiale plastico con un inserto blu e in gomma rossa, che richiama la tonalità dell’ammortizzatore anteriore e la sezione sottostante del manubrio. Passando alla sella è presente del velluto a coste di colore marrone chiaro, con dettagli bianchi e un logo distintivo, un tag da street artist localizzato anche sul frontale assieme al marchio Vespa. La parte retrostante della scocca, poi, è impreziosita da una grafica specifica che riproduce tramite una prospettiva ottica il logo di Vespa Primavera.

Considerando l’esemplare Primavera 125 cc, la lunghezza ammonta a 1.870 millimetri, la larghezza a 735 mm, il passo risulta di 1.340 mm e l’altezza della sella di 790 mm. Il serbatoio può ospitare 8 litri di carburante.

Il mezzo è animato da un propulsore monocilindrico a quattro tempi di 125 cc della serie i-get, con iniezione elettronica, che propone 10,7 cavalli (7,9 kW) di potenza a 7.700 giri/minuto.

Casco e capsule collection

Si indicano anche un casco e una capsule collection di abbigliamento streetwear con due T-shirt. Questa presenta in parte i colori che caratterizzano la Vespa Primavera Sean Wotherspoon, considerando i peculiari tratti estetici del mondo Vespa con una reinterpretazione del logo assieme alla firma dell’artista.

Prezzo

Il mezzo risulta disponibile al prezzo di 4.990 Euro (f.c., IVA inclusa), come segnalato.

