Kawasaki: un messaggio carico di passione [VIDEO]

Strade e ancora strade purtroppo deserte, al momento, ma si spera di tornare presto a percorrerle. Assieme alle immagini compaiono frasi che invitano a riflettere, a non mollare pensando al domani, quando si potranno riscoprire diversi itinerari. Il messaggio trasmesso da Kawasaki Motors punta in avanti, ricorda un legame forte.

Voglia di tornare a esplorare il mondo

Nella serie di messaggi che appaiono durante il filmato, si fa riferimento all’attuale cambiamento condizionato dalla pandemia, si rimarca la necessità di restare casa per difendere noi e ciò che amiamo da un nemico invisibile, ma con la voglia di tornare presto fuori per gustare di nuovo l’esplorazione del nostro mondo. La pandemia ha reso più silenziosa la presenza dell’uomo sul pianeta, dando maggior spazio a quei rumori e a quella vita presente troppo spesso ai bordi delle diverse realtà. Intanto le immagini scorrono, con strade ancora vuote e orizzonti da scoprire in attesa che qualcuno li raggiunga. Da cadenzato a più rapido, il movimento spinge verso un desiderio: riprovare sensazioni al momento sopite. Tizzoni ardenti sotto la cenere, pronti ad essere ravvivati. Poi compaiono le immagini di una Kawasaki Ninja H2 SX SE. Un’idea del focalizzato obiettivo, rafforzato dal messaggio: “Nulla sconfiggerà il nostro desiderio di esplorare ancora”.

Un modello dal cuore sovralimentato, come la nuova naked Z H2 animata da un propulsore a quattro cilindri da 998 cc dotato di compressore centrifugo da 69 mm in alluminio. Un motore che eroga sulla nuova naked 200 cavalli di spinta massima a 11.000 giri/minuto e una coppia di 137 Nm a 8.500 giri/minuto, riprendendo le informazioni.

Video: Kawasaki Motors

Foto d’apertura di repertorio