KTM: annullata la presenza alle fiere del 2020

Tramite un breve comunicato, date le restrizioni per il contenimento dell’attuale emergenza sanitaria in diversi Paesi e le difficoltà collegate alla pianificazione di importanti eventi, KTM segnala l’annullamento della partecipazione agli appuntamenti fieristici del 2020. Una scelta fatta per “contribuire a un ritorno sicuro e forte alle normali attività.”

La comunicazione

Hubert Trunkenpolz, CMO di KTM AG, ha evidenziato come le manifestazioni fieristiche costituiscano una “pietra miliare del business dell’intero settore motociclistico”, però al momento la salute del personale diventa prioritaria alla luce di quanto sta accadendo nel mondo. La decisione di annullare la partecipazione di KTM alle fiere del 2020 è giunta “dopo attente riflessioni, e come azienda, KTM AG sarebbe grata e interessata se gli organizzatori delle fiere, ed EICMA in particolare, prendessero in considerazione lo spostamento delle manifestazioni al 2021 quando, speriamo e ci aspettiamo, la situazione sarà tornata alla normalità”, ha aggiunto.

Proprio l’incertezza collegata alle restrizioni sulle attività aggregative per contenere la diffusione del Coronavirus COVID-19 non consente di pianificare in modo preciso gli eventi. Proprio le fiere, per loro natura, sono manifestazioni che richiamano migliaia di visitatori anche per diversi giorni. Dunque, riprendendo ancora il comunicato: “KTM AG ha identificato la sua esclusione come un modo per contribuire a un ritorno sicuro e forte alle normali attività.”

In ogni caso, si precisa nell’occasione, il marchio “promuoverà con forza i suoi progetti attuali e futuri”, mostrando tramite le migliori soluzioni le proprie realizzazioni.

Foto: KTM