Honda CBR1000RR-R Fireblade SP: alte prestazioni orchestrate dai piloti Honda [FOTO E VIDEO]

Cinque tra i più talentuosi piloti europei legati a Honda, compreso l’italiano Alessandro Polita, sono stati i protagonisti di una serie di giri in sella alla nuova Honda CBR1000RR-R Fireblade SP sul manto del Losail International Circuit, in Qatar.

La moto

Introdotta alla passata edizione di EICMA, la nuova sportiva è riconoscibile da una caratterizzazione che ne anticipa la potenza espressiva. Il propulsore composto da quattro cilindri in linea sviluppa 217,5 cavalli di potenza massima a 14.500 giri/minuto e una coppia di 113 Nm di coppia a 12.500 giri/minuto, da rapportare non solo a 201 kg con pieno di benzina ma anche alla funzionale aerodinamica, che rimanda ai prototipi MotoGP. In evidenza, considerando sempre le informazioni, anche un pacchetto elettronico di rilievo che comprende sospensioni elettroniche semi-attive Öhlins.

I piloti oltre a saggiare le potenzialità del mezzo in pista, hanno anche espresso un parere sulla nuova sportiva, giunta nelle concessionarie dall’inizio di marzo, come ricordato.

I volti

Assieme al pilota italiano del team HRP Motorsports IDM, Alessandro Polita, altri grandi protagonisti. Citati nell’occasione il tre volte campione del mondo di Endurance, Freddy Foray, nonché i nomi di punta del team HRC WorldSBK Leon Haslam (presente negli altri video allegati all’articolo e proposti da Honda Motorcycles Europe), Álvaro Bautista e il collaudatore ufficiale HRC WorldSBK e ambasciatore di Honda Svizzera, Dominique Aegerter.

I video, trasmessi tramite i canali ufficiali YouTube Honda, sono stati realizzati durante il lancio del nuovo esemplare in Qatar. I piloti che concorrono in serie internazionali e nazionali hanno portato la moto sul tracciato, evidenziando le doti prestazionali della nuova CBR1000RR-R Fireblade SP.

Video: Honda Italia Official Channel – Honda Motorcycles Europe

Foto: Honda Moto