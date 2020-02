Roma Motodays 2020: posticipato l’evento in considerazione degli sviluppi legati al Coronavirus

Nella giornata precedente era stata annunciata la conferma dell’evento previsto tra i giorni 5 e 8 marzo, mentre a distanza di un giorno si è deciso per uno posticipo di Roma Motodays. Tramite un comunicato e alla luce degli ultimi sviluppi riguardanti il Coronavirus, precisamente il COVID-19, si prospetta l’evento capitolino dal 17 al 19 aprile 2020.

L’aggiornamento

La decisione di Fiera Roma è arrivata dopo un confronto con gli esperti che si occupano di tutela della salute e dell’economia.

Lo staff di Roma Motodays ha lavorato per consentire lo svolgimento nelle date precedentemente indicate, si evidenzia ancora nel comunicato, ma considerando la situazione a carattere nazionale nelle ultime ore si è deciso per uno spostamento. In ogni caso le date scelte garantiscono una larga visibilità al settore delle due ruote impegnato in occasione del nuovo polo fieristico, si fa presente ancora nella nota diffusa.

Pietro Piccinetti, Amministratore unico e Direttore generale di Fiera Roma, ha sottolineato come questa decisione sia stata comunque presa, nonostante “il protocollo pubblico non prescrivesse il rinvio”. Una decisione adottata valutando la tutela della salute pubblica e anche gli aspetti economici correlati.

Foto: Roma Motodays