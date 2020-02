Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance 2020: test a Ortona in vista della nuova stagione [FOTO]

Prima tappa prevista a Varano il 26 aprile, parte la stagione del Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance 2020. Per coloro che vogliano testare in pista le Moto Guzzi V7 III già preparate con il Kit Trofeo, si indicano delle opportunità per sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo e ancora nel fine settimana tra 4 e 5 aprile sul Circuito Internazionale d’Abruzzo presente a Ortona, in provincia di Chieti.

Il Trofeo

Diverse le novità per la stagione 2020 già segnalate e descritte in un precedente articolo, compresa la parte tecnica, tra cui l’ampliamento delle “miniendurance” da 60 a 90 minuti. Cinque gli appuntamenti in programma, iniziando come accennato dal circuito di Varano il 26 aprile quindi approdando sugli altri tracciati per le tappe di Vallelunga il 24 maggio, di Magione il 21 giugno, di Adria in occasione del suggestivo appuntamento in notturna del 5 settembre e infine a Misano per la gara del giorno 11 ottobre.

Le iscrizioni alla serie completa è possibile sino al 10 aprile a un “costo agevolato” di 1.250 Euro a Team, riprendendo quanto indicato. Oppure si può propendere per l’iscrizione a singoli appuntamenti, entro due settimane prima della corsa, al costo di 350 Euro a Team, sempre considerando le informazioni.

L’iscrizione che può essere fatta compilando un modulo presente al link: www.federmoto.it/documento/modulo-iscrizione-trofeo-moto-guzzi-fast-endurance-2020. Al momento dell’iscrizione l’equipaggio può scegliere il nome da attribuire alla formazione e il numero da associare. Per ulteriori informazioni si segnala anche l’indirizzo e-mail: epocasport@federmoto.it.

Gli aggiornamenti su ogni aspetto e sulle modalità legate al Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance 2020 sono disponibili anche sulle pagine associate a www.fastendurance.motoguzzi.com e sul sito della Federazione Motociclistica Italiana www.federmoto.it. Si può partecipare al Trofeo se tesserati FMI e in possesso della licenza agonistica di tipo Velocità (o Fuoristrada con Estensione Velocità).

Altra iniziativa

Considerando lo scopo di “rendere il campionato accessibile a una platea sempre più ampia di motociclisti”, nell’occasione si fa presente anche uno “speciale sconto sull’acquisto di una nuova Moto Guzzi V7 III Stone” proposto a tutti i team che effettuino l’iscrizione alla nuova edizione del Trofeo. Chi partecipa all’intero campionato ha la possibilità di acquistarla al prezzo speciale di 7.320 Euro, “un vantaggio cliente pari a 800 Euro” riprendendo ancora quanto segnalato.

Foto: Moto Guzzi