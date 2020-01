Triumph Motorcycles e Bajaj, partnership a livello globale [FOTO]

Segnalata una partnership globale di lungo periodo che interessa Triumph Motorcycles e Bajaj Auto India. Un accordo per “sviluppare e produrre una gamma di motociclette completamente nuova”, come reso noto. In base alle esperienze nella realizzazione di esemplari di piccola e grande cilindrata, tale patto prevede l’unione dei rispettivi punti di forza per lo sviluppo e la realizzazione di “una futura famiglia di moto di media cubatura”, riprendendo ancora il comunicato.

La partnership

L’accordo tra Triumph e Bajaj rappresenta una collaborazione tra realtà attente ai vari aspetti della realizzazione di un veicolo, considerando l’utilizzo dei migliori sistemi e di innovative soluzioni, valutando al tempo stesso gli aspetti economici e gli investimenti sui “mercati-chiave”, favorendo lo sviluppo di una gamma di modelli che potenzino entrambe le realtà. In primis, si prospetta lo sviluppo di una nuova piattaforma di media cilindrata, una fascia compresa tra 200-750 cc, quindi esemplari differenti ed eterogenei anche nell’impiego, considerando le indicazioni. Modelli progettati e assemblati considerando i più alti standard qualitativi, ma valutando anche la competitività della proposta nel rispettivo segmento. Il prospetto di una “nuova soglia di accesso alla gamma Triumph in tutto il mondo”, oltre a favorire l’arrivo di nuovi potenziali clienti, considerando sempre quanto accennato.

Una partnership sottolineata con soddisfazione da Nick Bloor, CEO di Triumph Motorcycles e Rajiv Bajaj, Managing Director di Bajaj Auto India.

Per il marchio Triumph, inoltre, l’opportunità di rinforzare la propria presenza a livello globale, considerando le costanti evoluzioni di mercato e contesti interessanti come i mercati asiatici e quello indiano. Per Bajaj, poi, si prospetta un ruolo interessante, figurando come uno dei principali partner commerciali di Triumph a livello globale, anche in logistica e distribuzione, assumendo un impegno chiave nella distribuzione della gamma firmata Triumph nel mercato indiano “entro una data ancora in via di definizione”, come indicato, considerando la stessa expertise nel Paese. La stessa realtà Bajaj inoltre, sempre considerando quanto segnalato: “si farà carico di rappresentare e distribuire il brand britannico includendo la nuova offerta di modelli di media cilindrata all’interno della complessiva line-up di Triumph”, nei diversi contesti asiatici e internazionali dove Triumph al momento non figura. Dove invece il marchio inglese è già presente, “i prodotti sviluppati sinergicamente andranno a tutti gli effetti ad integrare la gamma Triumph”, proposti tramite la rete vendita ufficiale legata alla casa.

Foto: Triumph Motorcycles