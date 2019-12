Qooder: anticipata la presenta alla prossima edizione del Geneva International Motor Show

Segnalata la presenza di Qooder al Geneva International Motor Show 2020, in un’area di 70 metri quadri all’interno del padiglione 5.

Il prossimo appuntamento

Risultano 150 i nomi attesi alla prossima edizione della kermesse svizzera. Notevoli protagonisti del mondo automotive e innovative realtà tecnologiche. Tra i presenting partner legati al Salone anche EnergieSchweiz, figurante per la quinta volta con il programma CO2 ribassato. Lo stesso Governo Federale risulta impegnato nella promozione di autoveicoli efficienti. Tra queste tipologie figura anche l’eQooder, il mezzo elettrico con 4 ruote basculanti siglato dal brand svizzero. Indicate soluzioni come frenata rigenerativa e retromarcia, nonché un’autonomia superiore ai 150 km e una ricarica delle batterie in meno di 6 ore, utilizzando una presa di corrente standard da 220 V. Il motore risulta da 45 kW con coppia da 110 Nm. Tra gli aspetti peculiari anche un e-HTS, l’Hydraulic Tilting System a controllo elettronico e una tecnologia motoristica di origine Zero Motorcycles, realtà californiana specialista nella realizzazioni di veicoli elettrici a due ruote.

Nello stand del marchio svizzero si prefigurano le più recenti novità caratterizzate da sistemi innovativi, osservando l’evoluzione della mobilità. Oltre alle citate sospensioni e-HTS (Hydraulic Tilting SystemTM a controllo elettronico) di cui si evidenza anche un peso contenuto e un funzionale baricentro basso, si citano anche un sistema a doppia trazione posteriore con differenziale meccanico e uno di frenata integrale su 4 ruote.

Foto: Qooder