MV Agusta: dedica all’Italia con una serie di cortometraggi [VIDEO]

MV Agusta ricorda le proprie origini, la terra da cui tutto è iniziato, un Paese come l’Italia pieno di atmosfere, prospettive, ricchezze paesaggistiche e culturali. Penisola dove spesso i sogni hanno preso e prendono forma. Progetti divenuti col tempo realtà legate una lunga e importante tradizione, come appunto il marchio di Schiranna.

Cartoline dal Bel Paese

Timur Sardarov, CEO di MV Agusta, ha sottolineato l’unicità dell’Italia sotto molteplici aspetti. Tutti importanti e funzionali nel fornire spunti per la produzione. Da qui la voglia di condividere e omaggiare l’Italia, come segnalato.

Il primo episodio legato alla serie “Il Nostro Bel Paese” è chiamato “Motosinfonia d’Autunno”. Sono attesi nei prossimi mesi altri episodi denominati “Motosinfonia d’Inverno”, “Motosinfonia

di Primavera” e “Motosinfonia d’Estate” girati in differenti località. Assieme alle immagini paesaggistiche, le più noti opere della lirica italiana e gli esemplari di rilievo del marchio varesino.

Le immagini dell’accenato episodio “Motosinfonia d’Autunno” sono state riprese in Trentino Alto Adige. Una ricercata sintesi di questa stagione con vette appena innevate, strade accarezzate dal freddo e rivolte verso orizzonti sempre diversi, ricche di tornanti e comunque avvolte da prospettive naturalistiche che catturano lo sguardo. Nel filmato figura il Campione CIV Supersport Davide Stirpe su una MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro. Una potente naked animata da un propulsore composto da quattro cilindri di 998 cc che sprigiona 212 cavalli di potenza massima a 13.600 giri/minuto e 115 Nm di coppia a 9.300 giri/minuto.

Foto e Video: MV Agusta Motor