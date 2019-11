Beta: la nuova gamma Enduro e Trial ad EICMA 2019 [INTERVISTA]

Beta Motor è una delle protagoniste ad EICMA 2019, la più fiera motociclistica italiana aperta al pubblico a Rho Fiera Milano dal 7 al 10 novembre. Il marchio italiano porta numerose novità, a partire dalla gamma Enduro RR e passando per la famiglia Trial ed anche i 50cc. Ne abbiamo parlato con Nicolò De Santis, rappresentante della casa toscana.

La gamma Beta Enduro RR ad EICMA

“Qui ad EICMA abbiamo grande attenzione sulla nuova gamma Enduro RR – le parole di De Santis – con grandi aggiornamenti a livello di motori, ciclistica e design. Quindi una moto completamente nuova”. Una gamma presentata la scorsa estate ed ora per la prima volta mostrata al pubblico.

Oltre alle novità estetiche, sono presenti nota un telaio rinnovato, tenendo presente rigidezze e geometrie. Risulta più leggero, con componenti micro-fuse e maggiormente rastremato nella parte bassa pensando all’attività su percorsi fuoristrada. La gamma è disponibile in otto motorizzazioni: quattro 2 tempi 125/200/250/300 cc e altrettante 4 tempi 350/390/430/480 cc.

Le altre novità Beta a EICMA 2019

Sono anche altre, come dicevamo, le novità di Beta alla fiera milanese: “La famiglia Trial presenta la nuova EVO, con novità soprattutto a livello di ergonomia, plastiche e design. Come ultime novità, sono stati aggiornati i nuovi 50, sia Enduro che Motard”.

Parlando dei modelli per i più giovani, dotati di patentino AM, la nuova gamma condivide lo stesso telaio a doppia culla in acciaio, differenziata per la tipologia di utilizzo (Enduro o Motard). Il motore è il monocilindrico due tempi raffreddato a liquido, con un rapporto di compressione 12:1.