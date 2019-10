Trofeo EICMA 2019: l’evento milanese in programma a CityLife Shopping District

Il Trofeo EICMA 2019, l’evento per amanti delle due ruote di EICMA e CityLife Shopping District, è programmato per domenica 3 novembre nella cornice abbracciata dalle torri siglate da Hadid, Isozaki e Libeskind.

Verso EICMA

Presente nell’occasione l’Associazione Marina Romoli Onlus, realtà creata nel 2011 dopo un’incidente stradale in cui è rimasta coinvolta la ciclista. Come obiettivi la promozione e il finanziamento della ricerca scientifica per la cura in caso di paralisi da lesioni croniche del midollo spinale oltre a un aiuto economico ai giovani atleti purtroppo condizionati da invalidità causate da incidenti stradali o gravi infortuni.

Il Trofeo EICMA 2019, con il patrocinio della Federazione Ciclistica Italiana, rappresenta l’apertura della settimana di RIDEMOOD con vari eventi, partnership e appuntamenti gratuiti prospettati a Milano grazie al coordinamento di EICMA, come segnalato. Attività che arricchiscono l’esposizione di livello mondiale prevista dal 5 al 10 novembre (i primi due giorni dedicati a stampa e operatori) e ulteriormente ricca di nomi, considerando che si anticipa la presenza di 1800 brand da oltre 40 Paesi e otto padiglioni fieristici a Rho Fiera Milano, due in più della passata edizione.

Tornando al Trofeo EICMA 2019, si prospettano momenti di spettacolo e intrattenimento, quindi esibizioni di bike trial e gare con biciclette a scatto fisso dalle ore 10:00 alle 18:00, nelle aree esterne dell’ampio distretto urbano. Prevista anche una tappa speciale di EICMA FOR KIDS rivolto ai giovanissimi appassionati di due ruote dai 4 agli 11 anni, in collaborazione con Regione Lombardia e sostenuto dalla Federazione Motociclistica Italiana. Si segnalano prove gratuite di moto e bici apprendendo i principi dell’educazione stradale su un percorso propedeutico creato grazie al supporto del Moto Club Motofalchi della Polizia Locale Milano, come ricordato.

Immagine: EICMA