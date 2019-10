Aston Martin e Brough Superior: partnership per lo sviluppo di un’esclusiva motocicletta [TEASER]

Prospettato al prossimo appuntamento di EICMA, dal 5 al 10 novembre 2019, il frutto di una partnership tra Aston Martin Lagonda e Brough Superior. Una moto in edizione limitata che rappresenta una “combinazione della visione dell’Executive Vice President e Chief Creative Offices di Aston Martin Marek Reichman e del CEO di Brough Superior Thierry Henriette, entrambi appassionati di motociclette”, come segnalato.

Un nuovo esclusivo esemplare

In occasione della prima giornata di EICMA 2019, il noto appuntamento dedicato al mondo delle due ruote ospitato ai padiglioni di Rho Fiera Milano, si prospettano maggiori informazioni e dettagli a proposito di questo esclusivo modello.

Brough Superior, fondato da George Brough nel 1919 e specializzato in motociclette ad alte prestazioni, rappresenta come Aston Martin una realtà che dà forma a prodotti di lusso e prestigio. Nomi indipendenti che possono realizzare nuove forme espressive di potenza caratterizzate da un’elevata qualità artigianale, come segnalato.

Immagine: Aston Martin e Brough Superior