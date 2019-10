Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance: appuntamento finale a Misano [FOTO]

Venticinque gli equipaggi attesi al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Sono interessanti le premesse dell’ultimo appuntamento stagionale del Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance, in programma domenica 13 ottobre 2019.

Il format

Una prima edizione caratterizzata da un sostanziale equilibrio tra i partecipanti e un interesse crescente lungo le tappe.

Organizzato da Federazione Motociclistica Italiana (FMI) e Moto Guzzi, il Trofeo comprende in ogni occasione due turni di prove cronometrate nella giornata di sabato (20 minuti per ogni pilota), quindi domenica la “Fast Endurance” da 60 minuti, partendo in stile “Le Mans”. Ogni turno di guida non supera i 15 minuti, prospettando tre cambi pilota ad ogni appuntamento in corsia box. I primi 15 team classificati ottengono dei punti. Per gli appassionati del marchio segnalato nel paddock anche uno Shop dell’Aquila con merchandising legato a Moto Guzzi.

Ulteriori aggiornamenti e notizie sul Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance 2019 sono proposte sul portale della manifestazione fastendurance.motoguzzi.com e su quello della Federazione Motociclistica Italiana www.federmoto.it, riprendendo le indicazioni.

La tappa finale

La partenza della corsa inserita nel “Misano Classic Weekend” è prevista per le ore 15:30 di domenica 13 ottobre, come accennato. Anticipati 25 equipaggi, ossia 50 piloti impegnati in sella a esemplati di Moto Guzzi V7 III equipaggiati con Kit Racing Gcorse e pneumatici Pirelli Phantom Sportscomp RS. Tra gli ospiti il noto DJ Ringo, per la terza impegnato nel torneo dopo gli appuntamenti a Magione e Adria. Tra i partecipanti anche i rider del Team The Clan scelti online dai Guzzisti della community ufficiale Moto Guzzi “The Clan”. In vista di questa tappa conclusiva quattro squadre lottano per il successo finale, considerando i precedenti risultati. La squadra Biker’s Island svetta con 67 punti, appena quattro lunghezza di vantaggio rispetto al Team Circuito Internazionale d’Abruzzo (63 punti). Quindi in successione Guaracing Factory Team con 49 punti e 598 Corse a quota 47 punti, recuperando la classifica.

Foto: Moto Guzzi