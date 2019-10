KTM Orange Juice 2019: nella tappa di San Marino partnership con Interphone [FOTO]

In occasione di KTM Orange Juice, tra i giorni 5 e 6 ottobre 2019, segnalato un nuovo tour per “Adventurieri”.

L’evento

Come indicato, per informazioni ed eventuali iscrizioni a Orange Juice si può consultare l’indirizzo: eventi.ktminfoservice.it/orange-juice. Un giro in alcune zone di Emilia Romagna, Marche e Toscana “sconfinando” tra la Repubblica di San Marino, l’area del Montefeltro, la Valmarecchia e la Valle del Savio, in base alle indicazioni.

Partner dell’evento risulta Interphone, marchio legato a Cellularline, che propone sistemi di comunicazione studiati per chi ama viaggiare in moto. Presente nell’occasione anche uno staff per fornire informazioni su interfoni e dispositivi di supporto per smartphone e sono possibili anche dei test, riportando sempre le indicazioni sull’evento.

Il tour risulta riservato per 50 appassionati che, in sella a bicilindriche LC8, vogliano esplorare diversi luoghi ricchi di suggestione e storia. Un giro per scoprire il territorio della Repubblica di San Marino e dintorni, accompagnati da esperti del dealer locale Motorstore e noti ospiti come Roberto Ungaro e Giovanni Sala. Secondo il programma, i partecipanti possono optare per una formula piena o per una singola giornata, tra percorso stradale o fuoristrada, come segnalato.

Foto: KTM