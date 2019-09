EICMA FOR KIDS: tappe conclusive a Milano

CityLife Shopping District nei giorni 21 e 22 settembre 2019, nel palinsesto dell’evento ciclistico DJ100, quindi Piazza Città di Lombardia sempre a Milano domenica 29 settembre, sono le sedi delle ultime tappe di EICMA FOR KIDS, il programma itinerante pensato per i nuovi biker e rider dai 4 agli 11 anni.

L’evento

Il Presidente di EICMA S.p.A., Andrea Dell’Orto, ha sottolineato l’entusiasmo che attornia questo evento educativo che avvicina i giovanissimi al panorama delle due ruote.

Un programma targato appunto EICMA, l’importante appuntamento internazionale previsto dal 5 al 10 novembre 2019 (i primi due giorni dedicati alla stampa e agli operatori) e promosso in partnership con Regione Lombardia, sostenuto anche dalla Federazione Motociclistica Italiana. L’intento del progetto EICMA FOR KIDS è “raccontare ai più giovani il mondo delle moto e delle biciclette e portare nelle piazze lombarde la passione per le due ruote”, come segnalato. Il tour è partito lo scorso maggio, incontrando l’attenzione di diversi piccoli ciclisti e motociclisti a Varese, Brescia, Desenzano del Garda, Milano e Monza. Prima delle due nuove tappe conclusive della prima edizione nel capoluogo lombardo.

In sostanza, dopo aver indossato caschi e protezioni, i bambini possono effettuare delle prove gratuite e apprendere i fondamentali dell’educazione stradale lungo un percorso propedeutico sviluppato con il supporto del Moto Club Motofalchi della Polizia Locale Milano, riprendendo le informazioni sull’iniziativa.

Immagine: EICMA