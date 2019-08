Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance: un nuovo confronto ad Adria [FOTO]

Quarta sfida sul manto asfaltato di Adria per i protagonisti del Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance, in programma nel weekend.

Come partecipare e il format di gara

L’iscrizione ad ogni appuntamento del Trofeo si può effettuare sino a due settimane prima della competizione. Tutti gli aggiornamenti sono proposti sui portali: fastendurance.motoguzzi.com e quello legato alla Federazione Motociclistica Italiana www.federmoto.it.

Il programma prevede due turni di prove cronometrate nella giornata di sabato, ognuno da 20 minuti per pilota. Quindi domenica una “Fast Endurance” di un’ora, con partenza in stile “Le Mans”. Ad Adria è segnata per il giorno 1 settembre 2019 alle ore 12:30.

Ogni rider non potrà correre oltre i 15 minuti, dunque si prospettano tre cambi pilota in corsia box ad ogni appuntamento. I primi 15 team in classifica a fine corsa conquistano dei punti.

Si segnala nell’area paddock la presenza di uno Shop dell’Aquila con proposte di abbigliamento e merchandising. L’ultimo appuntamento, il quinto di questa stagione 2019, è prospettato all’autodromo di Misano Adriatico il 13 ottobre.

La situazione in campionato

Nella quarta tappa della serie monomarca organizzata da Federazione Motociclistica Italiana (FMI) e Moto Guzzi, corsa con esemplari elaborati di Moto Guzzi V7 III che prevedono un Kit Racing Gcorse e pneumatici Pirelli Phantom Sportscomp RS, è presente un nuovo team Gaffe. Diventano dunque 20 le squadre iscritte e 40 i piloti partecipanti.

Presente anche la Moto Guzzi V7 III del Team The Clan, guidata da due nuovi volti scelti online dagli appassionati della community ufficiale Moto Guzzi “The Clan”, come segnalato. Interessante il confronto nella zona alta della classifica, considerando quanto raccolto dal Team Circuito Internazionale d’Abruzzo giunto sempre sul podio ma mai sul gradino più alto e il Team Biker’s Island, vincitore dell’appuntamento a Magione.

Foto: Moto Guzzi