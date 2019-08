Triumph: arriva la nuova Daytona Moto2 765 Limited Edition [FOTO]

In occasione della tappa di Silverstone del Motomondiale, il Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesima tappa del calendario 2019, Triumph, che nel mondiale partecipa fornendo motori alla categoria intermedia Moto2, ha presentato l’ultima nata, frutto dell’esperienza raccolta nelle competizioni la Daytona Moto2 765 Limited Edition.

Si tratta di una moto nata con tutte le nuove tecnologie che promette prestazioni da mondiale, ma che al tempo stesso affonda le radici nella storia del marchio. La Daytona, infatti, ha scritto più volte la storia delle più importanti competizioni mondiali, dai successi al TT dell’Isola di Man, passando per i vari campionati nazionali, nei mondiali SuperSport e la Daytona 200. Per celebrare il ritorno alle competizioni a livello mondiale Triumph ha presentato la nuova Daytona Moto2 765 Limited Edition, in partnership con la FIM MotoGP.

La moto è equipaggiata con il nuovo tre cilindri derivato dalla Moto2 che offre più potenza e coppia di ogni 765 mai prodotto. Con un picco di potenza di 130 CV a 12.250 giri/min, e una coppia massima di 80 Nm a 9.750 giri/min. Il motore presenta una serie di componenti e migliorie derivati direttamente dal programma di sviluppo del motore Moto2, tra cui valvole di aspirazione in titanio, pistoni rinforzati, spinotti con trattamento DLC secondo le specifiche MotoGP, nuovi profili delle camme, nuovi coni d’aspirazione, bielle modificate, prese d’aria, albero motore e cilindro e un rapporto di compressione più alto. Il motore ha anche un regime di rotazione più alto rispetto al motore Street Triple RS di 600 giri/min, con una linea rossa ora a 13.250 giri/min. Anche il cambio è da corsa grazie al Triumph Shift Assist di serie: il cambio elettronico che permette di non usare la frizione, sia in inserimento sia in scalata E’ inoltre dotata di un nuovo sistema di scarico con un terminale da corsa Arrow in titanio ad alte prestazioni. La moto è equipaggiata con freni Brembo Stylema con la pompa freno radiale MCS. La nuova Daytona è dotata di pneumatici da strada Pirelli Diablo Supercorsa SP. Il reparto sospensivo fa affidamento sulle Öhlins sia all’anteriore che al posteriore. Le forcelle anteriori NIX30 da 43 mm e ammortizzatori posteriori TTX36, entrambe le unità completamente regolabili per estensione, compressione e precarico. Il peso dell’intera moto è ridotto grazie all’utilizzo di materiali composito e alluminio, utilizzato nel telaio che deriva direttamente dal prototipo utilizzato per sviluppare il motore Moto2. Tanta tecnologia anche al livello di elettronica. Si parte dalla strumentazione TFT a colori con una nuova ed esclusiva grafica Moto2 e il cronometro per il tempo sul giro. Sono presenti cinque nuove modalità di guida: Rain, Road, Rider-personalizzabile, Sport e Track, abilitate tramite ride-by-wire, che regolano la risposta dell’acceleratore, le impostazioni di ABS e traction control per adattarsi allo stile di guida e alle condizioni stradali.

La carena è interamente realizzata in carbonio ed composta da: un nuovo cockpit monopezzo, carena completa, posteriore rivisitato, parafango anteriore, parafango posteriore, protezione catena inferiore e superiore. La colorazione è unica: Carbon Black, Graphite Grey e Aluminium Silver, con fibra di carbonio a vista e decalcomanie in alluminio sul serbatoio. Sono disponibili diversi accessori per personalizzare diversi componenti come:indicatori scrolling a LED con corpo in fusione di alluminio nero lucido, serbatoio del freno posteriore in alluminio lavorato, con coperchio marchiato Triumph inciso a laser. Inoltre, i motociclisti possono aggiungere paramotore e protezioni forcella e TPMS.

Con una produzione limitata a soli 765 motocicli per Stati Uniti e Canada e 765 per Europa, Asia e il resto del mondo, la nuova Daytona Moto2 765 Limited Edition è rara. Ogni moto è dotata di una piastra di sterzo in alluminio con marchio Moto2, ricavata dal pieno, che mostra il numero in edizione limitata con incisione laser. Arriverà a dicembre, ma il prezzo non è stata ancora comunicato.