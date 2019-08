Husqvarna Motorcycles: prolungata la collaborazione con Rockstar Energy Drink [FOTO]

Continua la partnership strategica di livello globale tra Husqvarna Motorcycles e Rockstar Energy Drink. Lo segnala il marchio svedese. Prolungata anche, per le stagioni 2020 e 2021, la partecipazione di Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing nelle gare motociclistiche off-road di livello mondiale.

L’accordo

Dal 2015 la collaborazione tra Husqvarna Motorcycles e Rockstar Energy è evoluta grazie alla sviluppo della FC 450 Rockstar Edition, presente nella variegata gamma motocross sviluppata dal brand. Una moto sulla cui base è stato realizzato il mezzo impiegato da Jason Anderson, vincitore della corona AMA Supercross 450 nel 2018, riprendendo le indicazioni trasmesse.

Gli impegni sportivi di Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing sono in corso, spaziando dal campionato del mondo di Motocross FIM, al campionato AMA Pro Motocross Championship, quindi World Enduro Super Series, Grand National Cross-Country, Endurocross, Dakar Rally o campionato mondiale FIM Cross-Country Rallies, come segnalato.

Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing ha fornito ulteriore vigore al marchio Husqvarna Motorcycles tramite le sue attività a livello internazionale, in diversi campi come enduro, motocross, rally e supercross. Nel 2018, come accennato, Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing ha posto la firma con Jason Anderson sul suo primo titolo AMA Supercross 450; quindi nella combattuta stagione supercross, Zach Osborne si è aggiudicato la coppa del campione AMA 250SX East. Mentre nel Vecchio Continente è stato Billy Bolt ha vincere la prima edizione del World Enduro Super Series risultando “ultimate champion”.

Nel 2019 Colton Haaker si è subito imposto nel campionato mondiale FIM SuperEnduro, mentre Graham Jarvis, Alfredo Gomez e Billy Bolt continuano la loro sfida nel World Enduro Super Series, figurando nella zona alta della graduatoria, come indicato.

Foto: Husqvarna Motorcycles