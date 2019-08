Benelli Week 2019: nuovo appuntamento per gli appassionati dal 16 al 22 settembre [FOTO]

Organizzata dal Registro Storico Benelli, Motoclub Tonino Benelli e con la partecipazione di Benelli QJ, si anticipa la tradizionale Benelli Week rivolta agli appassionati del marchio pesarese e di moto. Un evento programmato dal 16 al 22 settembre 2019, come segnalato.

L’appuntamento

Le indicazioni sul programma ed eventuali aggiornamenti sono consultabili sui portali www.officinebenelli.it e www.benelli.com.

In base alle anticipazioni l’elenco di appuntamenti risulta fitto, considerando gli accennati tour motociclistici dal Museo delle Officine Benelli, oltre alle visite di esposizioni e serate tematiche. Lunedì 16 settembre è previsto un percorso di circa 190 km sino a Castelfidardo, Osimo e alle Grotte del Cantinone. Si va verso la Romagna invece martedì 17 settembre, diretti a Montegridolfo e Rimini per una visita al Museo Nazionale del Motociclo. Tappa al Monte Nerone il giorno di mercoledì 18 settembre dopo aver attraversato le colline pesaresi, la nota città di Urbino patrimonio dell’Unesco e la caratteristica gola del Furlo, come indicato. La tradizionale visita alla città di Pesaro è pianificata poi per giovedì 19 settembre, ricordando il grande musicista Gioachino Rossini, quindi effettuando un’escursione in barca lungo la costa marchigiana nel pomeriggio. La natura appenninica e le visioni delle valli del Metauro e del Cesano sono protagoniste venerdì 20 settembre, chiudendo la giornata al museo della Miniera di Zolfo di Cabernardi.

L’interessante fine settimana è arricchito anche sabato 21 settembre da un tour motociclistico sulle strade delle Cesane e a Fossombrone, approdando al Museo delle Officine Benelli che ospita una festa serale. Infine domenica 22 settembre il “Benelli Day”, una suggestiva passeggiata con le moto della straordinaria storia Benelli e MotoBi. Prevista la deposizione di una corona d’alloro presso il busto di Tonino Benelli e successivamente un percorso lungo i borghi di Novilara, Candelara, Gradara e Fiorenzuola di Focara, visitando l’antico borgo con vista sul mare Adriatico e quindi un pranzo proprio sul lungomare di Pesaro, come indicato.

Sempre riportando le indicazioni sull’evento, risulta “aperto a tutte le marche e tipologie di motociclette” e nell’occasione, per il cinquantesimo anniversario, è dedicato allo storico campione australiano Kel Carruthers, iridato su una Benelli 250 quattro cilindri proprio nel lontano 1969. Durante la Benelli Week si ricorda anche l’inglese Ted Mellors che ottanta anni fa, nel 1939, su una 250 bialbero del marchio vinse nel leggendario Tourist Throphy sull’Isola di Man. Inoltre si festeggia anche il trentennale dalla nascita del Registro Storico Benelli.

Foto: Benelli