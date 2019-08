Incidenti in Lombardia: nel fine settimana altre vittime tra i motociclisti

Il grave episodio segnalato nella bergamasca è uno dei diversi posti in evidenza, nel primo fine settimana di questo agosto 2019 sulle strade lombarde. Incidenti gravi in cui hanno perso la vita delle persone che si spostavano su mezzi a due ruote.

I fatti

Uno degli incidenti più gravi è avvenuto nella bergamasca, nella notte tra il 3 e il 4 agosto. In base alle prime ricostruzioni, si parla dell’investimento di un ragazzo di 21 anni e di un amico di 18 che viaggiavano in sella a uno scooter 125. Pare dopo una lite iniziata in una discoteca presente in località Orio al Serio con un altro giovane di 33 anni, presente a bordo di un’auto. Il 21enne è morto, mentre le condizioni dell’altro risultano ancora gravi, al momento. In base a quanto emerso, dopo un primo momento, il trentatreenne si è presentato alla Polizia Stradale. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso, riprendendo quanto segnalato.

Differenti, ma il bilancio resta comunque grave, anche altri casi avvenuti ancora in Lombardia nel recente weekend. Due coniugi hanno perso la vita dopo uno scontro con un’utilitaria che viaggiava in direzione opposta sulla statale del Tonale e della Mendola, in località Berzo Demo. Similare a quanto avvenuto a Seveso, con un’altra coppia che viaggiava in moto coinvolta in un altro scontro con un’auto. Purtroppo l’uomo di 65 anni, trasportato in ospedale, è morto. La moglie versa ancora in condizioni gravi, da quanto appurato. Atri incidenti anche nella tarda serata del 4 agosto a Mantova e Varedo, dove hanno perso la vita altri due motociclisti dopo l’impatto con altre autovetture. Nessuna vittima, per fortuna, in un altro caso che ha interessato due giovani su una moto, un ragazzo e una ragazza, e una vettura all’altezza dell’uscita viale Elvezia a Monza sulla Strada Statale 36 Valassina. Entrambi trasportati in ospedale in codice rosso e giallo, secondo le notizie riportate.

