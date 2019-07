KTM Orange Juice: esplorando alcuni percorsi delle Alpi Marittime con Nicola Dutto [FOTO]

La stagione KTM Orange Juice è stata inaugurata da un nome d’eccezione, Nicola Dutto. Host e conoscitore dei percorsi nei pressi di Beinette (CN), località che ha visto radunarsi diversi proprietari di KTM Adventure, in occasione dell’iniziativa in cui sono stati impegnati anche la Offroad Adventure Crew, lo staff di KTM Italia della concessionaria ufficiale di zona Cabutti Motor, quindi il partner Cellularline, come segnalato.

La prossima tappa

I dettagli sul prossimo appuntamento, previsto tra la fine di settembre e inizio ottobre a San Marino, sono attesi sul portale www.ktminfoservice.it. Il concessionario Motorstore risulta già all’opera per definire una nuova due giorni per “adventurieri”.

L’evento a Beinette

Giunti da tutta Italia in quella che è considerata una “terra di mezzo” tra Piemonte, Liguria e Francia, le buone condizioni climatiche hanno permesso ai partecipanti di affrontare diverse tipologie di percorso senza problemi, grazie anche al lavoro del team presente. Organizzata nella giornata di sabato anche una cena, realizzata dallo chef stellato Massimo Camia, con l’accoglienza del sindaco di Beinette, Lorenzo Busciglio, in un contesto che ha permesso di riassaporare i ricordi della giornata, riprendo le indicazioni diffuse.

Gli appuntamenti Orange Juice, considerando l’impostazione di ogni evento, consentono la scoperta del “lato dolce dell’avventura”, tralasciando un contesto competitivo per dare spazio alle bellezze territoriali e alla passione per l’esplorazione, da condividere con altri.

Assieme ai partecipanti anche il giornalista televisivo Roberto Ungaro e il noto dakariano Giovanni Sala, che hanno fornito su strada e in fuoristrada anche preziosi consigli, oltre ad arricchire con la loro presenza ed esperienza questa avventura, come segnalato.

Foto: KTM