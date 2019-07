Festival dell’e-Mobility 2019: a Milano il raduno dei mezzi silenziosi

Terza edizione del Festival dell’e-Mobility programmato a Milano dal 26 al 28 settembre. Per il giorno 28 è previsto un raduno di veicoli elettrici nello stesso periodo di e_mob 2019, riprendendo le anticipazioni.

Come partecipare

Per prendere parte al raduno, considerando le indicazioni, è necessario semplicemente iscriversi gratuitamente tramite il forum presente nell’apposita sezione del portale e_mob. Segnalati dei premi per coloro che provengono da più lontano o i possessori dell’auto elettrica più anziana o quella sulla quale si è percorso più chilometri.

Il raduno

Un’opportunità di ritrovo per il cosiddetto “popolo elettrico”, intavolando anche un dialogo con amministratori, rappresentanti degli operatori energetici e case costruttrici, presenti a una tavola rotonda del sabato mattina con un focus particolare sui piani per l’incremento di esemplari elettrici sulle strade sino al 2030. Proposto anche uno “spazio attivo” per i più piccoli, sempre rivolto alla mobilità sostenibile.

Il meeting è in programma dalle ore 09:00 nelle vie adiacenti a Palazzo Lombardia, sede della Conferenza Nazionale della Mobilità Elettrica e di altre iniziative lungo i tre giorni segnalati. In questa edizione l’area riservata al raduno risulta più estesa, consentendo la presenza di un maggiore numero di interessati. Ad esempio, nella passata stagione, nonostante le oltre 500 prenotazioni solo 135 vetture e alcune moto e biciclette elettriche hanno potuto prendere parte all’iniziativa, come ricordato.

Spicca in particolare la possibilità di ammirare da vicino gli esemplari presenti e, in particolare, alcuni mezzi speciali. Nel 2018 uno dei veicoli più interessanti è stato proprio una storica Fiat 600 Multipla risalente agli anni ’50, convertita in auto elettrica. Così come altrettanto interessante è il confronto tra i protagonisti di vari mezzi e con possibili acquirenti di veicoli a zero emissioni.

Foto: e_mob