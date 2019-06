Suzuki Katana Tour e DemoRide Tour 2019: chiusura stagionale nel fine settimana [FOTO]

Superata una quota di 80 appuntamenti, secondo il bilancio segnalato da Suzuki, in vista delle ultime tappe stagionali di Katana Tour e DemoRide Tour 2019. Nuovi eventi in programma, compresa una presenza del marchio in occasione dell’HAT Sestriere Adventourfest, già anticipata.

Tante prove già svolte

Quindici le regioni in cui hanno operato le strutture e più di 1750 test. Numeri voluminosi quelli indicati dalla casa di Hamamatsu in questa stagione. Tra i modelli più gettonati la nuova Suzuki Katana, provata da oltre 400 persone interessate a saggiarne la ciclistica e il dinamismo, favorito dai 150 cavalli proposti dal suo quattro cilindri. Altrettanto elevata anche l’attenzione per le versatili V-Strom e la GSX-S750.

Come iscriversi e i modelli in prova

Tramite il portale www.suzukitour.it si possono prenotare i test degli appuntamenti indicati. Ci si registra via web, selezionando data e luogo, in base alla proposta. Quindi si verificare la disponibilità della moto scelta nelle fasce orarie programmate. Ogni uscita, su strade aperte alla circolazione, dura circa 30 minuti in scia a un apripista della struttura. La casa segnala possibili variazioni o cancellazioni, considerando le condizioni meteo. Nel caso dell’evento HAT Sestriere Adventourfest, le prenotazioni possono essere fatte direttamente sul posto. I modelli presenti nell’occasione sono V-Strom 650 XT e V-Strom 1000 XT per affrontare sia percorsi asfaltati sia sterrati, quindi Katana e GSX-S1000 da testare sui tratti stradali circostanti.

Ritornando ai due Tour, assieme alla citata Katana da 150 cavalli presente in entrambi gli appuntamenti, nel corso dei DemoRide il gruppo di modelli è composto anche da V-Strom 650 e 1000 XT, GSX-S750 in versione depotenziata da 35 kW rivolta anche a possessori di patente A2, quindi le ricercate SV650X-TER e GSX-S750 Yugen Carbon, come indicato.

Gli ultimi eventi stagionali

Sono tre i giorni dedicati all’HAT Sestriere Adventourfest programmati da venerdì 28 a domenica 30 giugno. Mentre gli specialisti impegnati nel Katana Tour operano solo venerdì 28 e sabato 29 giugno 2019 nel Lazio. Il primo giorno da L.A. Moto in via Quirino Majorana 211/219 a Roma, quindi il giorno seguente vicino al lago di Castel Gandolfo in via dei Pescatori 3, grazie al dealer Moto Superpann di Ariccia (RM).

I test del DemoRide Tour sono previsti, invece, tra Liguria e Friuli-Venezia Giulia. Una struttura è attiva sabato 29 a Genova presso Permoto Race, in via San Quirico 115, per poi spostarsi domenica 30 al Punto Moto Pallare di Pallare (SV), in via IV novembre 1/B. L’altra struttura, invece, opera il 29 giugno da Battistutta in via Aquileia 11 a Villesse (GO), mentre il 30 giugno presso Motoservice D.P.M., in via Nuova di Corva 72/1 a Pordenone, secondo quanto segnalato.

Foto: Suzuki Motorcycle