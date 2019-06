Suzuki Katana Tour e DemoRide Tour 2019: nuovi appuntamenti il 22 e 23 giugno [FOTO]

Le possibilità di provare diversi modelli a due ruote della gamma Suzuki sono varie nel prossimo fine settimana, considerando le tappe del Katana Tour e del DemoRide Tour 2019, organizzati dalla casa di Hamamatsu.

Come partecipare e i modelli da testare

In più di un’occasione sono state indicate le modalità d’accesso. Collegandosi al portale presente all’indirizzo www.suzukitour.it, si può prenotare un test del DemoRide Tour o del Katana Tour dedicato alla nuova maxi giapponese. Una volta registrati si possono selezionare evento e modello, verificandone la disponibilità alla luce delle fasce orarie dedicate alle prove. Ognuna dura mediamente circa 30 minuti al seguito di un apripista dell’organizzazione e su strade aperte alla circolazione. Si segnalano comunque variazioni e cancellazioni.

La nuova e tagliente Suzuki Katana spinta da un poderoso motore a quattro cilindri che le fornisce 150 cavalli è protagonista non solo nel Tour dedicato ma anche negli eventi DemoRide. In questi ultimi, poi, sono presenti anche altri modelli iniziando dalle versatili V-Strom 650 e 1000 XT, alle quali è abbinata ancora una campagna promozionale fino a 30 settembre. Quindi l’esemplare depotenziato di GSX-S750 da 35 kW rivolto anche ai possessori di patente A2 e le riconoscibili SV650X-TER e GSX-S750 Yugen Carbon, come segnalato.

I luoghi delle prove

Partendo dalle tappe lombarde del Katana Tour, sabato 22 il primo appuntamento è presso Valter Moto, in via Montello 201 a Seregno (MB). Domenica invece, a Como, il concessionario Conti Moto dà forma ai test dallo spazio presente tra viale Massenzio Masia e piazzale Francesco Somaini, poco distanti dal lago e dall’Aero Club. Previsti gadget siglati Katana ed esclusivi aperitivi serali, riprendendo sempre le indicazioni.

Gli eventi del DemoRide Tour, invece, sono presenti in Veneto; precisamente il 22 presso Motospazio, in via Terraglio 270, a Mestre (VE), dunque domenica 23 alla sede di Lunardi Racing, in via Vicenza 30 a Vedolago (TV), secondo quanto comunicato.