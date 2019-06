Suzuki Katana Tour e DemoRide Tour 2019: nuovi appuntamenti il 15 e 16 giugno [FOTO]

Gli eventi legati al Suzuki Katana Tour e DemoRide Tour 2019, tra i giorni 15 e 16 giugno, sono previsti in diverse località di Emilia Romagna, Lombardia e Toscana, riprendendo le indicazioni sulle iniziative.

Come partecipare e le moto in prova

Si può prenotare una prova in occasione del Katana Tour o del DemoRide Tour tramite il portale www.suzukitour.it. È necessario registrarsi, quindi selezionare data e luogo, verificando anche la disponibilità del mezzo, considerando le fasce orarie programmate. Ogni test dura circa 30 minuti, secondo le indicazioni, su strade aperte alla circolazione e seguendo un apripista dell’organizzazione. La casa segnala comunque che potrebbero verificarsi eventuali variazioni o cancellazioni per differenti ragioni, ad esempio valutando le condizioni meteo della giornata.

La nuova Suzuki Katana da 150 cavalli è protagonista nel Tour specifico e risulta presente anche tra gli esemplari proposti in occasione dei vari DemoRide. Tra gli altri modelli che è possibile testare figurano poi le versatili V-Strom 650 e V-Strom 1000 XT, a cui sono abbinate anche campagne promozionali riferite alla gamma V-Strom. Nello specifico il costruttore indica che chi voglia propendere per l’acquisto di una V-Strom 650, entro il 30 settembre, può ricevere in omaggio un kit Touring; mentre si parla di una supervalutazione di 1.500 euro sull’usato in permuta, nel caso di una V-Strom 1000. Interessante per i possessori di patente A2 la Suzuki GSX-S750 depotenziata da 35 kW, così come sono citate anche le ricercate naked GSX-S750 Yugen Carbon e café racer SV650X-TER.

I nuovi appuntamenti

La tappa del Katana Tour è prevista per sabato 15 presso Ugolini Motorciclo, in via Pietrarubbia 5, a Rimini. Una formula che prevede anche gadget Katana e la possibilità di prendere parte a un aperitivo serale, secondo le indicazioni. Invece passando al DemoRide Tour, sono ben quattro le iniziative in programma gestiti dalle squadre legate al marchio di Hamamatsu, ripartite equamente tra sabato e domenica. Nello specifico il 15 giugno si segnalano gli appuntamenti da Motor Philosophy, in via Veroni 35 a Parma, quindi presso Casini Sauro, in via Barontini 61 a Scandicci (FI). Il giorno successivo nuove tappe da Tecnomoto, in via Dorsale 8/A, a Massa e presso l’Agriturismo “Il vecchio fienile”, in via Don Bosco 11 a Montano Lucino (CO), grazie al sostegno del rivenditore Conti Moto, in base alle indicazioni diffuse.