Suzuki Katana Tour e DemoRide Tour 2019: quattro nuove tappe nel fine settimana [FOTO]

Le strutture di Suzuki impegnate nel Katana Tour e DemoRide Tour 2019 sono in azione anche nel fine settimana tra 1 e 2 giugno, secondo le indicazioni fornite. Quattro gli appuntamenti previsti.

Come si partecipa e le moto in prova

Tramite un portale, raggiungibile all’indirizzo www.suzukitour.it, è possibile prenotare una prova in occasione delle tappe legate a DemoRide Tour o Katana Tour, registrandosi online quindi optando per luogo e data del test, oltre a verificare la disponibilità del modello scelto in base alle diverse fasce orarie. I turni di guida durano circa 30 minuti su strade aperte alla circolazione, in scia a un esperto apripista. Sono possibili eventuali variazioni o cancellazioni, come segnalato dalla casa.

Il Katana Tuor è dedicato alla nuova maxi, spinta da un quattro cilindri che eroga 150 cavalli. La più recente creazione di Hamamatsu, filante e scolpita, rappresenta l’erede di un’iconico esemplare del passato. Il modello è presente anche nel corso dei DemoRide, dove trovano spazio anche altri esemplari interessanti, come ad esempio le versatili V-Strom 650 XT e V-Strom 1000 XT, ancora in promozione. Entro il 30 settembre chi voglia acquistare un modello V-Strom 650 ottiene in omaggio anche un kit Touring, invece nel caso della V-Strom 1000 è sempre proposta una supervalutazione di 1.500 Euro sull’usato in permuta, secondo le indicazioni diffuse. Sono disponibili per i test anche altri modelli, ad esempio la GSX-S750 in variante depotenziata da 35 kW per coloro che posseggono una patente A2, quindi la café racer SV650X-TER o la ricercata naked GSX-S750 Yugen Carbon.

Gli eventi in programma

Riprendendo quanto indicato nell’occasione, gli specialisti impegnati nel Katana Tour sono presenti nella provincia di Milano, iniziando sabato 1 giugno presso Motorpep, in via Cesare Battisti 82, a Pogliano Milanese. Invece domenica 2 giugno alla Casa della Moto, in via Carlo Maria Maggi 82, Abbiategrasso. Previsti anche aperitivi a fine giornata e gadget legati al nome Katana.

Quelli del DemoRideTour spaziano nel fine settimana tra Marche e Toscana. Nello specifico sabato 1 giugno presso Gadani Moto, sulla Strada Statale Adriatica vicino Pesaro, numero 137/139. Quindi domenica da Mazzoni Moto, in via Carlo Dragoni 33, a Sansepolcro (AR).