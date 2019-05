Suzuki: nel weekend diverse tappe del Katana Tour e DemoRide Tour [FOTO E VIDEO]

Sei eventi in diverse località e l’opportunità di provare le novità a due ruote di Suzuki, tra cui la nuova Katana. Oltre al DemoRide Tour, nel fine settimana prendono forma i primi appuntamenti del nuovo Katana Tour dedicato alla maxi giapponese.

Come partecipare e in modelli in prova

Che si voglia prendere parte alle tappe del DemoRide Tour oppure a quelle del nuovo Katana Tour le modalità sono le medesime, accedendo al sito www.suzukitour.it e registrandosi online per prenotare la prova di un modello tra quelli disponibili e in base alle fasce orarie. Si seleziona data e luogo, verificando appunto la disponibilità del modello prescelto anche in base alle fasce orarie. Ogni prova dura circa una trentina di minuti su strade aperte alla circolazione, seguendo un esperto istruttore dello staff di Suzuki. L’organizzazione segnala anche che potrebbero verificarsi, in base alle situazioni, variazioni e cancellazioni.

Esemplari di Katana (le cui caratteristiche principali sono riassunte nel filmato legato all’articolo) sono presenti anche negli appuntamenti del DemoRide, assieme ad altri interessanti modelli come le V-Strom 650 XT e V-Strom 1000 XT ancora in promozione sino al 31 maggio, rispettivamente con un kit Touring in omaggio e una supervalutazione di 1.500 Euro sull’usato in permuta. Nel caso della più potente V-Strom 1000 XT risulta disponibile anche un set di borse in alluminio SW-Motech a soli 600 euro, secondo quanto segnalato. In prova anche esemplari di GSX-S750 in versione depotenziata da 35 kW, indirizzata agli utenti con patente A2, quindi la café racer SV650X-TER e la naked GSX-S750 Yugen Carbon.

I prossimi appuntamenti

Il nuovo Katana Tour inizia sabato 25 maggio presso EuroMoto Gorini, in via Trento 159 a Brescia. Lo stesso giorno, invece, le squadre del DemoRide Tour sono localizzate in Piemonte da Motostyle, in corso Francia 12 a Rivoli (TO) e nel Lazio da Moto Superpann ad Ariccia (RM), presente al km 8.100 della via Nettunese.

Il giorno seguente, domenica 26, gli specialisti del Katana Tour fanno tappa da Ceriani, in via Buon Gesù 33 a Castellanza (VA), mentre quelli del DemoRide Tour sono presso Mirco Moto, in via Cuneo 52 a Borgo San Dalmazzo (CN) e da Masci Moto in via Benucci a Terni, riprendendo sempre le indicazioni fornite. Per coloro che prendono parte al Katana Tour sono previsti anche un aperitivo conclusivo in serata e gadget.