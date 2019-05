Alpinestars: il catalogo 2019 si espande

Alpinestars presenta diverse novità per il 2019, si parte dalla tuta Racing Absolute Leather Suit, il gilet airbag Tech-Air Street, i guanti GP Pro R3, e gli stivali SMX Plus v2 Boot.

Partiamo dalla tuta Racing Absolute Leather Suit. Nata grazie alle nozioni imparate nel Mondiale MotoGP e gli input degli atleti Alpinestars è un esempio di tutto ciò è l’innovativa pelle mista aramidico nelle zone più propense all’abrasione; spalle, ginocchia, gomiti, avambracci, zona sella e lati schiena sono dotati di questo strato aggiuntivo di protezione unito a pelle a doppio strato. Il rinforzo aramidico ha dimostrato un aumento significativo della protezione da abrasione e strappi. Con una vestibilità racing grazie alla mappatura corporea, la Racing Absolute è realizzata in pelle di canguro da 1,1mm per offrire un’elevatissima resistenza all’abrasione, leggerezza, flessibilità e traspirabilità. La tuta si abbina al gilet airbag Tech-Air Street, che può anche essere indossato a se essendo autocostituente. Quando è completamente gonfiato, l’airbag garantisce una protezione critica per schiena, reni, spalle e torace. E grazie ad un semplice upgrade del firmware, il sistema Race può venire configurato per utilizzare i settaggi Tech-Air Street per l’uso fuori dalle piste ed in fuoristrada. La tuta è venduta a 2,799.95 Euro, mentre l’airbag costa 1,199.95 Euro.

I guanti GP Pro R3 sono caratterizzati da una sagoma ergonomica e dettagli di design, e sono studiati anatomicamente per il massimo di prestazioni, protezione e comfort. Testato sulle piste di MotoGP e SBK in tutto il mondo, il GP Pro R3 vanta esclusivi protettori Alpinestars Dynamic Friction Shield (DFS) con ventilazione avanzata e rinforzi in aramidico per assicurarvi un guanto pronto per prestazioni in pista di livello superiore. Gli stivali SMX Plus v2 Boot uniscono perfettamente stile sportivo con protezioni avanzate sviluppate nel dipartimento calzature performance Alpinestars. La tomaia durevole e leggera è rinforzata con un robusto protettore in polimeri; l’esclusivo sistema Multi-Link Control (MLC) previene torsioni della caviglia mantenendo un’ottima libertà di movimento. Il prezzo di vendita dei guanti GP Pro R3 è di 229.95 Euro, mentre gli stivali sono venduti a 339.95 Euro.