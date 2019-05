Suzuki: appuntamento al Biker Fest e tre nuove tappe del DemoRide Tour 2019 [FOTO]

Da giovedì nove maggio il Suzuki Village apre i battenti per gli appassionati del Biker Fest, l’appuntamento di Lignano Sabbiadoro in cui si anticipa una nutrita presenza da parte della casa di Hamamatsu, ma non è il solo evento in programma questa settimana. Continua anche il percorso degli specialisti impegnati nel DemoRide Tour 2019.

Come prendere parte alle diverse prove

All’evento Biker Fest, secondo le indicazioni, la prenotazione per effettuare i test ride è possibile solo sul posto, all’area attrezzata dal personale di Suzuki. Mentre passando a quelli legati al DemoRide Tour 2019 si può accedere al sito www.suzukitour.it che riporta tutti gli appuntamenti e i luoghi delle diverse iniziative, registrandosi online e selezionando successivamente luogo, data e modello che si desidera provare. Qui è possibile verificare anche la disponibilità in base alle fasce orarie previste. Le prove su strade aperte alla circolazione durano circa 30 minuti, seguendo apripista esperti. La casa sottolinea comunque che potrebbero verificarsi eventuali variazioni di programma o cancellazioni in base anche alle condizioni meteo o imprevisti.

I modelli in prova

La nuova Suzuki Katana figura tra i modelli di maggior interesse, dopo il debutto in diverse manifestazioni internazionali. Le sue forme nette, la ciclistica snella e il suo motore da 150 cavalli rappresentano dei fattori calamitanti. É uno degli esemplari protagonisti nelle prove programmate assieme ad altri di una variegata panoramica. Ad esempio, tra le moto che è possibile testare nel corso degli eventi DemoRide, figurano anche le V-Strom 650 XT e 1000 XT, dalle spiccate qualità versatili. Nel casi delle due V-Strom, poi, sino al 31 maggio sono previste promozioni che comprendono rispettivamente un kit Touring in omaggio e una supervalutazione di 1.500 euro sull’usato in permuta. Una supervalutazione è legata anche alla GSX-S1000, altro modello in prova, che rappresenta la versione più spumeggiante delle naked firmate da Hamamatsu. In evidenza anche l’esemplare café racer SV650X-TER, la peculiare GSX-S750 Yugen Carbon quindi anche una GSX-S750 in versione depotenziata da 35 kW, rivolta agli utenti con patente A2.

Il Suzuki Village a Lignano Sabbiadoro

Uno degli appuntamenti segnalati dunque è previsto dal 9 al 12 maggio a Lignano Sabbiadoro (UD) per il 33° Biker Fest, uno dei più importanti motoraduni italiani dove è presente un Suzuki Village. Quattro giorni dedicati agli appassionati di due ruote, puntando a uno storico numero di 60.000 presenze. Prevista una grande area per il truck del Suzuki Village in cui prenotare i test ride, optando tra i tradizionali eventi del DemoRide Tour, disponendo dei sei modelli già citati tra V-Strom 650 XT, V-Strom 1000 XT, SV650X, GSX-S1000, GSX-S750 YUGEN CARBON, GSX-S750 in variante depotenziata, oppure optare per i sei esemplari del Katana Tour dedicata alla nuova affilata sportiva. I test sono programmati dalle 09.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, mentre venerdì 10 e sabato 11 maggio si potrà provare le Katana sino alle ore 22.00. Altri due esemplari di questa moto sono esposti in un’area dedicata da Suzuki per farle ammirare meglio da vicino. Un esemplare è rivestito da una colorazione argentea, contrastante con l’altro con livrea scura. Si attendono anche degli esemplari di Hayabusa, presenti grazie ai membri del Club “Hayabusa Italia No Limits”.

Tre nuovi appuntamenti del DemoRide Tour

Altri specialisti di Suzuki sono presenti contemporaneamente in altre due regioni italiane: Abruzzo e Lazio. Si inizia venerdì 10 maggio a Ladispoli (RM) presso Automercato Montalto 2, in via Settevene Palo Nord, 72, quindi sabato 11 a Piano d’Accio (TE), vicino al bivio Nepezzano, al concessionario Grip. Infine si torna quindi nel Lazio domenica 12 a Cittaducale (RI) al concessionario Mototecnica Rieti, in via Salaria per L’Aquila 49, secondo le indicazioni diffuse.