Ducati al MOARD: in evidenza il processo stilistico del nuovo Diavel 1260 [FOTO]

Lo sviluppo stilistico del nuovo Ducati Diavel 1260 è il tema principale dello spazio stilistico dedicato dalla casa di Borgo Panigale in occasione del MOARD, il primo salone internazionale dedicato al design nel settore moto. Un appuntamento in programma al Palazzo del Ghiaccio di Milano, in via Piranesi, dal 3 al 5 maggio.

Protagonista l’estetica del Diavel 1260

Il costruttore emiliano ha anticipato che, in occasione del citato evento Motorcycle Arts & Designers (MOARD), sarà possibile osservare da vicino il concept Diavel 1260 Materico, ovvero l’esemplare già introdotto sempre a Milano in occasione della recente Milano Design Week, dopo essere stato ammirato a Roma durante l’inaugurazione del nuovo flagship store, il secondo del marchio di Borgo Panigale, nella Capitale. Una presenza funzionale all’interno di un contesto espressamente dedicato all’arte creativa nel mondo delle due ruote.

All’interno dello spazio dedicato al lavoro svolto dagli specialisti del design legati a Ducati per dar forma al nuovo Diavel 1260, è possibile anche incontrare proprio gli specialisti e Product Manager del brand emiliano, secondo le anticipazioni fornite. Presenti per rispondere anche ad eventuali domande del pubblico composto da appassionati e addetti ai lavori.

Il ricercato e grintoso stile del Ducati Diavel 1260, per la cronaca, è stato premiato proprio poco tempo fa con il prestigioso il “Red Dot Award: Best of the Best” nel segmento “Product Design”.

Il nuovo evento milanese

L’apertura del nuovo salone è prevista per venerdì 3 maggio e la mattinata del primo giorno è dedicata ai professionisti e agli operatori della stampa. La chiusura, invece, è programmata per la serata di domenica 5 maggio.

L’intento di questa manifestazione è proporsi come un “vero e proprio show motociclistico interattivo”, focalizzato sulla ricerca estetica, sulla ideazione e definizione di soluzioni anche tecnologiche pensate per i mezzi a due ruote. Un’occasione per gli interessati di moto, arte e innovazione.