Suzuki DemoRide Tour 2019: nel fine settimana a Prato

La nuova Suzuki Katana è citata tra le protagoniste della prossima tappa del DemoRide Tour 2019 in programma a Prato, in Toscana, sabato 20 aprile.

Come participare agli eventi

Per poter prendere parte agli appuntamenti del Suzuki DemoRide Tour è necessario effettuare una prenotazione tramite il portale www.suzukitour.it, come avevamo già segnalato in vista di precedenti tappe. Il portale presenta gli eventi programmati e fornisce preziose informazioni. L’iscrizione avviene attraverso una registrazione online, scegliendo data, luogo e moto che si vuole provare, tra quelle proposte, verificando anche la disponibilità in base alle fasce orarie. La casa ricorda che ogni test dura circa mezz’ora su strade aperte al traffico, seguendo un esperto apripista. Si possono verificare variazioni e anche cancellazioni, dovute alle condizioni meteo o per altre cause.

Le moto in prova

La Katana, come accennato, è una delle protagoniste nella prossima tappa del Tour. Una moto riconoscibile dall’aspetto filante e spinta da un prestante motore quattro cilindri da 150 cavalli. Il modello, sino alla fine di questo mese, è proposto in una speciale Launch Edition che include uno scarico Akrapovič in titanio. Assieme a questa altri sei esemplari, per andare incontro alla variegata panoramica di motociclisti interessati ai modelli di Hamamatsu. Si parte dalla versatilità delle V-Strom 650 e 1000, entrambe in promozione sino al 31 maggio, come segnalato dal costruttore giapponese. Nel primo caso con un kit Touring in omaggio, mentre nel secondo la moto risulta accessibile tramite una supervalutazione dell’usato permutato di 1.500 euro. In evidenza anche la caratteristica café racer SV650X-TER o la GSX-S750 Yugen Carbon, ma anche la GSX-S750 in versione depotenziata da 35 kW, per chi possiede una patente A2. Più su la prestante naked GSX-S1000, anche questa sino a fine maggio proposta con una supervalutazione sull’usato in permuta di 1.500 euro, riprendendo sempre le indicazioni diffuse.

La nuova tappa in Toscana

L’interesse riscontrato per il DemoRide Tour 2019, secondo quanto segnalato dal marchio, ha invitato la casa a proporre un appuntamento anche in prossimità della domenica di Pasqua. Dunque sabato 20 aprile è stata segnalata una nuova tappa presso il concessionario Polidorimoto, presente in via Galcianese 56, a Prato.