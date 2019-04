Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance: al via la prima gara del mini campionato monomarca

Nel fine settimana appena trascorso è andata in scena la prima tappa del Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance, una serie monomarca che offre a tutti i motociclisti l’opportunità di correre in circuito, in una atmosfera di grande amicizia e divertimento, con una moto facile e intuitiva come la Moto Guzzi V7 III. I pilota al via erano 34 piloti, 17 equipaggi. Sabato si sono svolte le prove cronometrate che hanno determinato la griglia di partenza e che, svoltesi su asfalto asciutto, hanno visto prevalere la coppia Federico Aliverti – Vittoriano Guareschi, eccezionalmente al via come ospiti speciali in questo primo appuntamento, davanti al Team Circuito Internazionale d’Abruzzo, piloti Riccardo Mancini e Nicola Maccaferro, e Biker’s Island (Oreste Zaccarelli, Samuele Sardi).



La corsa di domenica, disputata sotto la pioggia, si è aperta in maniera spettacolare con la partenza in stile “Le Mans”, altra caratteristica Moto Guzzi Fast Endurance: moto schierate su un lato della pista e piloti che al via hanno attraversato di corsa il nastro d’asfalto per saltare in sella e partire.

Malgrado una partenza non eccezionale, Guareschi si è riportato in pochi giri al comando della corsa, posizione che il Team ha mantenuto anche dopo il primo cambio pilota, e fino al traguardo. Alle loro spalle hanno chiuso Tobias Münchinger e Sascha Pfautsch, anch’essi wild card di questo primo appuntamento e quindi non in classifica di campionato, autori di una buona rimonta dal quinto al secondo posto. Sul terzo gradino del podio Nicola Maccaferro e Riccardo Mancini: la coppia del Team Circuito Internazionale d’Abruzzo, competitiva sin dall’inizio del weekend, lascia Varano da leader della classifica generale.



La classifica della gara

1 – (29) Aliverti-Guareschi (wild card)

2 – (37) Münchinger-Pfautsch (wild card)

3 – (76) Circuito Internazionale d’Abruzzo

4 – (850) Moto Guzzi World Club

5 – (93) Biker’s Island

6 – (127) Guaracing Factory

7 – (71) 598 Corse

8 – (45) Spirit of 4.5 – PMR Moto

9 – (12) Team Zard

10 – (69) Fab Four Racing

11 – (48) Team Proraso

12 – (21) Canottieri Moto Guzzi

13 – (57) The Clan

I prossimi appuntamenti sono in programma sulle piste di Vallelunga (19 maggio), Magione (23 giugno) e Adria (1 settembre), fino al gran finale di Misano del 13 ottobre. E’ inoltre ancora possibile iscriversi ai singoli prossimi appuntamenti.