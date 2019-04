Suzuki DemoRide Tour 2019: cinque appuntamenti nel fine settimana, in Lombardia e Sicilia [FOTO]

Si possono provare diversi modelli a due ruote di Suzuki, per cogliere vari aspetti della ciclistica o apprezzare la spinta offerta dai motori. Sono segnalati cinque appuntamenti nel corso del fine settimana, legati al Suzuki DemoRide Tour 2019. Una formula che fa tappa nell’occasione in Lombardia e Sicilia.

Il Suzuki DemoRide Tour 2019

La partecipazione è possibile tramite prenotazione, collegandosi al sito www.suzukitour.it, che segnala le varie tappe e dove andare per prendere parte alle prove. L’iscrizione avviene attraverso una registrazione online, selezionando successivamente il giorno, il luogo e il modello di moto che si vuole provare. Sempre consultando il portale si può capire se il modello è disponibile, in base alle preferenze indicate, considerando anche le fasce orarie di ogni DemoRide. I test durano circa 30 minuti su strade aperte al traffico, seguendo un esperto apripista di Suzuki. Sono possibili anche modifiche e cancellazioni in base alle condizioni meteo o valutando circostanze impreviste, segnalano ancora i referenti italiani della casa di Hamamatsu.

I modelli in prova

Tra le moto protagoniste del Suzuki DemoRide Tour 2019 figurano le versatili V-Strom 650 e V-Strom 1000, sviluppate per affrontare più tipologie di percorsi. A queste sono abbinate, sino al 31 maggio, speciali promozioni. Nel primo caso risulta incluso un kit Touring, mentre nel secondo una supervalutazione di 1.500,00 euro sull’usato in permuta, riportando le indicazioni diffuse. Interessanti poi sia la café racer SV650X-TER, sia altro modello in prova GSX-S750 Yugen Carbon. Il gruppo di moto disponibili include anche una GSX-S750 standard e depotenziata da 35 kW, per chi possiede la patente A2, quindi la naked sportiva GSX-S1000, anche questa in promozione sino a fine maggio, grazie a una supervalutazione di 1.500,00 euro con mezzi in permuta.

Gli appuntamenti del primo weekend di aprile

In Lombardia, secondo le indicazioni fornite, gli specialisti del Suzuki DemoRide Tour 2019 sono presenti sabato 6 presso Euromoto Gorini, in via Trento 159 a Brescia. Mentre domenica 7 la tappa è presente alla Casa Della Moto, in via Carlo Maria Maggi 82 ad Abbiategrasso, in provincia di Milano.

In Sicilia, invece, l’altra squadra del DemoRide Tour è impegnata già venerdì 5 da Pleiadi Auto, in viale regione Siciliana 2601 a Palermo. Città che ospita anche l’appuntamento previsto domenica 7 aprile al Centro Commerciale Forum, in via Filippo Pecoraino, grazie al supporto del dealer Gambino Moto. Invece sabato 6 gli esperti di Suzuki sono da Saladino Moto, in via Giovanni Gentile 41 a Castelvetrano (Trapani).