Askoll: aperto il nuovo store a Milano, a due passi da Centrale [FOTO LIVE]

Askoll ha inaugurato il suo nuovo store, nel cuore di Milano. Il punto vendita del marchio di veicoli elettrici è, infatti, posizionato in Via Marangoni 8, a pochi passi dalla Stazione Centrale del capoluogo lombardo. Un luogo di 200 metri quadri su tre livelli, dove sarà possibile conoscere la nuova gamma, acquistare, ricevere informazioni e provare scooter e biciclette elettriche del marchio veneto.

Com’è lo store Askoll a Milano

Il negozio vero e proprio si trova al livello della strada ed all’interno si trovano esposti tutti i mezzi della gamma 2019 e saranno presenti gli esperti per poter ottenere tutte le informazioni necessarie per chi vuole acquistare uno scooter o una bici elettrica, mentre al piano inferiore è situata l’officina, dove vengono effettuate riparazioni e test sui mezzi.

Il piano superiore è, invece, dedicato agli uffici, per una location dove tutto il mondo Askoll si ritrova e lavora al servizio del cliente. “Volevamo un luogo più centrale ed accessibile – spiegano dalla casa veneta – ma anche la possibilità di dare un servizio più accurato alla clientela, a fronte del consenso sempre maggiore del pubblico per i nostri mezzi”.

La crescita di Askoll e la gamma 2019

Il 2018 ha visto una crescita importante del marchio, con una crescita del fatturato da 3,7 a 14,2 milioni, quindi più del triplo rispetto al 2017. Inoltre, l’azienda ha consolidato la propria presenza in Italia ed in Europa, affacciandosi a nuovi mercati come la Germania, l’Olanda ed il Belgio. Nel complesso, Askoll Eva ha oltre 250 punti vendita e di assistenza e 11 distributori/importatori indipendenti.

La gamma 2019, presente all’interno del nuovo store di Milano, comprende gli scooter eS2 ed eS3. Il primo è lo scooter elettrico più venduto in Italia, mentre il secondo ha una maggiore potenza del motore, che gli consente di raggiungere una velocità di oltre 70 km/h. Per quanto riguarda le bici, invece, sono presenti la eB4 e la eB5, terza generazione di biciclette a pedalata assistita, dall’attitudine sportiva.